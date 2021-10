A Red Bull jelenleg Albont veti be Cunoda mentoraként

Mostanra már eléggé egyértelmű, hogy a japán újoncban meglenne a potenciál arra, hogy jó pilóta váljék belőle, de a debütáló éve eddig nagyon felemásra sikerült. A sok kisebb-nagyobb hibája mellé azért érkezett már néhány pontszerzés és jobb eredmény is, legutóbb például Amerikában.

Franz Tost csapatfőnök azonban végig kitartott versenyzője mellett, és felhívta a figyelmet arra, hogy Cunoda pár éve még csak Japánban versenyzett, és nemrég került át Európába, emiatt pedig számos versenypályát sem ismer behatóan, ezért is jön tőle több hiba.

A Red Bull azonban a nehézségek ellenére is bizalmat szavazott Cunodának, amin még maga a pilóta is meglepődött kicsit, most pedig már Albont is beveti egyfajta támogatói, mentori szerepben.

A jelek szerint azonban a brit-thai versenyző nem számít úgynevezett edzőnek, és nem mondja meg kollégájának, hogy hogyan kéne vezetnie az autót, inkább csak informális módon ad tanácsokat a saját tapasztalatai alapján. Albon is jól tudja, hogy milyen nehézségek várnak egy fiatal pilótára az F1-ben, hiszen már fél szezon után az egyik élcsapatnál találta magát.

Az utóbbi néhány hétvége során Albon hallgatta a pilóta és a csapat közötti rádiós kommunikációt, részt vett egyes mérnöki megbeszéléseken, és igyekezett minél jobb tanácsokkal ellátni Cunodát.

Az alphatauris ugyan tudja, hogyan kell gyorsan menni és keményen versenyezni, de még szükség van némi munkára a nyers tempó folyamatos kiaknázáshoz, valamint a kommunikáción is lehet még javítani, hogy még pontosabb visszajelzéseket tudjon adni a mérnököknek.

Albon munkája pedig csak az egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyek az utóbbi hónapokban történtek Cunoda körül. A fiatal tehetség ugyanis egy ideje már Olaszországban él, közel a faenzai gyárhoz, hogy minél több időt tölthessen ott el. Emellett pedig Tost az egyik legjobb a versenyzők mentorálásában.

Úgy tűnik, mindez pedig kezd lassacskán kifizetődni, mert a japán az utóbbi két versenyen már ígéretesebbnek mutatkozott, Austinban pedig talán az idei legjobb, legtisztább futamát teljesítette.

