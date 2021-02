A Red Bull is tudja, hogy a Mercedes Verstappent akarja

Hamilton egyéves szerződésének bejelentése hosszú hónapok folyamatos találgatásait zárta le, ugyanakkor több kérdést is a levegőben hagyott, mivel a versenyzőpiac 2022-ben ismét felborulhat, köszönhetően annak, hogy a Mercedes mindkét ülése szabaddá válhat.

Max Verstappent ugyan 2023-ig szerződés köti a Red Bullhoz, de állítólag szerepel a kontraktusában valamilyen kilépési záradék, így akár ő is kiköthetne adott esetben a csillagosoknál, ha mondjuk Hamilton a nyolcadik cím megnyerése után úgy dönt, hogy befejezi.

Hornert ennek kapcsán kérdezték arról, hogy nem félnek-e attól, hogy a Mercedes esetleg érdeklődni kezd majd Verstappen után. „Nézzük csak. Biztos vagyok abban, hogy ha Lewis a befejezés mellett dönt, akkor alapvetően Max lenne a lista tetején, de ott van nekik George Russell is” – kezdte a csapatfőnök.

„Persze vannak még más versenyzők is, akik elérhetőek számukra. Az egész a kapcsolatokról szól, és arról, hogy versenyképes legyen az autónk, de nincsen garancia 2022-vel kapcsolatban. Teljesen tiszta lappal kezdünk, és ha komolyabb változások lesznek a sorrendben, akkor az ember azt gondolja, hogy vélhetően az a nagy szabályváltozások miatt lesz.”

Horner azonban azt is elismerte, hogy Verstappen esetében is van valamiféle teljesítménnyel kapcsolatos kitétel a megállapodásában. „Nem fogok belemenni abba, hogy mi az, de nem kötődik semmilyen módon az erőforráshoz; ez csak egy kettős mérce a teljesítményre nézve egy bizonyos időpontig” – igyekezett Horner semmi konkrétat elárulni.

„Az ilyen dolgok esetében viszont nem lehet erőszakkal megtartani valakit, aki nem akar maradni, szóval ez inkább a kapcsolatokról szól, mintsem a szerződésekről. Az én tapasztalataim szerint csak akkor húzod elő a papírt a fiókból, amikor valami gond van.”

„Úgy vélem, hogy remek kapcsolatunk van Maxszal. Hisz a projektben, hisz abban, amit csinálunk. Látja, hogy milyen befektetéseket tesz a Red Bull, itt van például az erőforrások iránti elköteleződésünk is. Hisz a csapatnál dolgozó emberekben és a közös munkában.”

„Magabiztos vagyok, hogy nem kell majd semmilyen szerződéses kikötésre utalnunk. Igazából szerintem az egész arról szól majd, hogy egy versenyképes autóval álljunk elő. Ő is ezt akarja, és mi is. Neki és nekünk is ez kell, tehát ebből a szempontból azonos helyzetben vagyunk” – zárta gondolatát Horner, aki persze nem zárja ki, hogy sztárpilótájuk leléphet tőlük, ha a helyzet úgy hozza.

