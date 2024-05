A Red Bull is „sokat” vár az imolai fejlesztésektől – aggódhatnak a riválisok?

A Red Bull eddig az idei szezonban is legyőzhetetlennek tűnt, legutóbb Miamiban viszont a McLaren jobbnak bizonyult náluk, hiszen Lando Norris erőből elhúzott Max Verstappen elől a verseny utolsó szakaszában. Még maga a holland is le volt nyűgözve attól, milyen gyors tempóra volt képes a McLaren pilótája.

Ezen a hétvégén Imolában azonban jöhet a válaszlépés, hiszen a Ferrari mellett a Red Bull is komolyabb újításokkal készül, ezt pedig Marko meg is erősítette nemrég. „Nem aggódom, mivel Norris lemaradása 50 pontnál is nagyobb” – nyilatkozta az osztrák OE24-nek Marko annak kapcsán, hogy tartanak-e a McLaren jelentette potenciális veszélytől.

„Emellett pedig fejlesztést is viszünk Imolában, amelytől sokat várok. Miami azonban megmutatta, hogy muszáj a dolgok sporttal kapcsolatos oldalára koncentrálnunk.”

Marko Verstappenhez hasonlóan egyébként nem tulajdonított nagy jelentőséget a Miami Nagydíjon összeszedett sérülésnek, melyet akkor szedett össze a háromszoros bajnok, amikor kidöntötte a sikánnál lévő bóját. Szerinte legutóbb egyszerűen „túl lassúak” voltak.

Hogy Imolában ezek után hogyan folytatódik tovább a bajnokság és milyen lesz annak képe, azt mindenképpen érdekes lesz látni, hiszen a Ferrari szinte egy B-autóval, a Red Bull jelentősebb csomaggal, a Mercedes pedig a Miamiba vitt elemek kiegészítésével várja a hétvégét, ez pedig ismét felrázhatja kicsit az erőviszonyokat.

A Red Bull időközben gőzerővel fejleszti saját motorját 2026-ra, a Ford főnöke pedig az együttműködés alakulásáról beszélt nemrég.