A Red Bull is gőzerővel fejleszt: új kasztni érkezik

Ahogy arról nemrégiben oldalunk is beszámolt, új, könnyített kasztnival készül a Mercedes, amellyel tovább növelhetik az előnyüket, viszont még kérdéses, hogy mikor veti be az új kasztnit a konstruktőri és egyéni bajnoki pontversenyben is jelentős előnnyel rendelkező gárda.

A Ferrari szempontjából szintén nem jó hír, hogy a Red Bull is új kasztnit vethet be a közeljövőben. Az energiaitalos istálló arra is használhatja az új kasztnit, hogy minél több információt gyűjtsön a 2020-as idényre, amelyben még nem lesznek jelentősebb technikai szabályváltoztatások.

A Red Bull kasztniját egyébként sem tartják gyengének, amely ha még hatékonyabb lenne és még jobban kezelné a gumit, azzal komoly mértékben megnehezíthetné riválisai dolgát, és vélhetően a Honda sem ül a babérjain a visszatérésük utáni első sikerüket követően – persze nyilvánvalóan a Ferrari és a Mercedes is gőzerővel fejleszt.

A Red Bullt segítheti a következő 2 nagydíjhétvégén, hogy mind Hockenheimben, mind a Hungaroringen hasonló időjárásra lehet számítani, mint az osztrák versenyen volt, ahol Max Verstappen tudott győzni.

Az utóbbi időben egy nagyon jó Forma-1-et kaptunk, miközben a csaták is egyre élesebbek a pályán, bár a bajnokságban egyre inkább eldőlni látszanak a legfontosabb kérdések, hiába van még sok futam hátra.