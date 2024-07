A Red Bull is egyedi festéssel támad a hétvégi Brit Nagydíjon (videó + galéria)

Az idei az energiaitalosok 20. szezonja a Forma–1-ben, ezt pedig részben úgy ünneplik meg, hogy lehetőséget biztosítanak a rajongóknak arra, hogy egyedi kinézeteket álmodjanak meg, amelyek közül a legjobb aztán ténylegesen is felkerül az F1-es gépre.

Miközben tavaly az amerikai versenyeken láthattunk tőlük hasonló kezdeményezést, a Red Bull idén Silverstone-ban, Szingapúrban és Austinban fog különleges dizájnnal versenyezni. A mostani győztes festést az istálló egyik thaiföldi szurkolója, Chalaj Suvanish álmodta meg.

Az egyébként nem tér el nagyon sokban a Red Bull már megszokott öltözékétől, de piros pacák és minták kaptak helyet az autón annak első szárnyától a hátsó szárnyáig, és ez a kinézet nagyban hajaz az alakulat 2015-ös egyedi tesztfestésére, az úgynevezett „Camo Bullra”.

„Az egyedi, nézők által tervezett festések tavalyi sikerét követően büszkék vagyunk, hogy idén is a rajongók által készített dizájnokkal versenyezhetünk” – mondta Christian Horner csapatfőnök. Suvanish eközben nemcsak a versenyt nyerte meg, de a csapat jóvoltából személyesen is ott lehet a Brit Nagydíjon, ahol élőben láthatja majd a saját alkotását.

„Annyira szerencsés vagyok, hogy győztem, most pedig élőben nézhetek meg egy versenyt, amit alig hiszek el, hiszen nem elég, hogy ott lehetek egy F1-es futamon, de még azt az autót is láthatom a pályán, amelyet én szabtam testre. Az általam felhasznált pirossal a Red Bull-logó szellemiségét és erejét akartam megeleveníteni, és az áramlásjelző-folyadék használatából is inspirációt merítettem.”

A címvédő gárda egyébként egy mulatságos videót is közzétett a festés leleplezése apropóján, amelyet itt tudtok megtekinteni.