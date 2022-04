A Red Bull igyekszik kisebbíteni imolai fejlesztései mértékét

A bikások autójának ugyan többnyire megvan a tempója ahhoz, hogy harcolni tudjon a Ferrarival, de közben eléggé megbízhatatlannak is bizonyult, hiszen az első három futam során háromszor estek ki különböző gondok miatt.

Most hétvégén következik az Emilia Romagna Nagydíj, amely a szezon első európai helyszíne lesz, így az istállók ilyenkor általában komolyabb fejlesztésekkel készülnek. Horner azonban igyekezett óvatosan fogalmazni a saját terveik kapcsán, és elmondta, hogy a helyzetet nagyban befolyásolja a sprintfutamos formátum is.

„Azt nem mondanám, hogy nagy csomaggal készülünk, ez inkább csak része az evolúciónak. A sprintfutam miatt pedig alig van időd értékelni a változtatásokat. Csupán egyetlen szabadedzésünk lesz, majd jön is az időmérő. Magabiztosnak kell lenned azzal kapcsolatban, hogy mit teszel fel az autóra.”

A Red Bullnál most fontos lenne, hogy megértsék azt is, miért panaszkodnak arra a versenyzőik, hogy sokszor rossz az autó egyensúlya, miközben a megbízhatósági gondjaik is aggaszthatják őket.

Horner emellett összességében már annak is örül, hogy képesek felvenni a harcot a Ferrarival, miközben az olaszok jóval korábban kezdhették meg 2022-es autójuk fejlesztését, köszönhetően annak, hogy nem voltak részesei a kiélezett tavalyi bajnoki csatának.

„Természetesen sokkal korábban kezdték nálunk, tehát bizonyos fokig csak üldözzük őket. Az viszont biztató, hogy mindezt a második helyről tesszük, és kezdjük megérteni problémáink egy részét.”

A mostani hétvége egyik nagy kérdése lehet tehát, hogy mennyire sikerült végül megérteniük a problémáikat, mert sokkal több hiba már nem fog beleférni, hiszen a Ferrari eddig igazán magabiztosnak tűnik, és már most komoly előnyre tettek szert mindkét bajnokságban.

