A Red Bull hanyagul szerelte össze Verstappen autóját?

A Red Bull RB18-as gyors, de nem megbízható: a 2022-es Forma-1-es szezon eddigi három futamán Max Verstappen és Sergio Perez háromszor esett ki, aminek következményei vannak a tabellán. A Ferrari már elhúzott, és még a Mercedes is jobban áll, mint a Red Bull.

Verstappen már 46 pontos hátrányban van három futam után, ami nem kevés hátrány, de Marc Surer szerinte vannak pozitív dolgok is a Red Bull oldalán.

„Ez soknak hangzik, rossz benyomást kelt, de másrészt nyert egy versenyt. Ez azt jelenti, hogy képes nyerni, és szerintem ez a legfontosabb dolog, amit ebből tanulhatunk. A Red Bull tudja, hogyan kell gyors autót készíteni. Azt is tudják, hol vannak a gyenge pontjaik. Szóval nem igazán aggódom amiatt, hogy előbb-utóbb felzárkóznak" - mondta a korábbi Forma-1-es pilóta a YouTube-videójában.

Surer azonban értetlenségét fejezte ki a Red Bullnál elkövetett sok technikai hibával kapcsolatban. Ez olyasmi, amit „tényleg nem lehet megérteni”.

„Most Melbourne-ben elszakadt egy vezeték, tehát vagy gyenge volt, vagy rosszul szerelték be. Tehát ennek nem igazán szabadna megtörténnie, vagy amit én inkább gondolok annak fényében, hogy egy autó célba ért gond nélkül, hogy valószínűleg egyszerűen csak hanyag volt, amikor beszerelték".

Verstappenen is lehet érezni, hogy problémák vannak a csapatnál, különösen a rádiózáskor észrevehető: „A teszt során hihetetlenül nyugodtank és lazának tűnt, de most a versenyeken türelmetlen. Szerintem ez azzal is összefügg, hogy nincs olyan kiváló autója, mint amilyenben reménykedett."

Surer szerint ez lehet az egyik oka annak, hogy Perez idén sokkal jobb helyzetben van a Red Bullnál, mint a 2021-es szezonban. „Verstappen sokat próbálkozik és többet kockáztat, míg Perez egyszerűen azt teszi, amit a csapat mond neki”.