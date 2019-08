A Red Bull felajánlotta Gasly ülését Alonsónak

Fernando Alonso saját maga döntött úgy, hogy az idei évtől már nem versenyez a Forma-1-ben. 2005 és 2006 bajnoka a top-istállókon kívül valószínűleg minden csapatnál ülést kaphatott volna, bár Alonso a sajtóban azt mondta, a Red Bull megkereste őt, de nemet mondott, mivel nem látta a projektben a világbajnoki cím lehetőségét.

Christian Horner és Dr. Helmut Marko erősen tagadta ezt, miközben a Mercedesnél is kizárták azt, hogy leszerződtessék Alonsót, látván azt, hogy mik történtek 2007-ben, amikor a McLarennél Lewis Hamilton csapattársa volt. Természetesen a Ferrariról is sokat pletykáltak, de az olaszok szokásukhoz híven nem kommentálták ezeket a teóriákat, és sokkal inkább azt mondták, Sebastian Vettel és Charles Leclerc is Maranellóban marad.

Alonso jövője továbbra sem ismert, és jelenleg abszolút szabadúszó a McLaren nagyköveteként. A következő nagy projekt a Dakar lehet számára, de egyelőre erről semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett. A WEC-ből időközben bajnokként és kétszeres Le Mans-győztesként távozott, míg az IndyCar-ban és a Formula E-ben is tárt karokkal várnák.

Fernando nevét az utóbbi időben a Red Bullal hozták szóba. Marko azonban egyértelműen elmondta, már csak a Honda miatt sem opció számukra Alonso, aki sokat kritizálta a japánokat a McLarennél. Az osztrák szakember ugyanakkor korábban azt is lenyilatkozta, hogy kizárt Pierre Gasly idő előtti lecserélése, de a francia már újra a Toro Rossónál van.

A Mundo Deportivo lap közben egy igen érdekes információt osztott meg, miszerint a Red Bull-Honda Alexander Albon érkezése előtt felajánlotta Alonsónak az ülést, még a Brit Nagydíj ideje alatt, de a világbajnok válasza egy hangos nem volt. Fabio Marchi újságíró beszámolója szerint a Red Bull képviselői voltak azok, akik kapcsolatba léptek a sztárversenyzővel, és nem fordítva.

Alonso nemet mondott, mivel még mindig úgy gondolja, hogy a csapattal nem küzdhetne a világbajnoki címért, és az F1-et továbbra is egy túlságosan kiszámítható kategóriának tartja. Fernando korábbi nyilatkozata szerint a Red Bull 2007-ben, 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban és tavaly is ajánlatot tett neki, ráadásul két alkalommal is – egyszer Monacóban, majd utána augusztusban. Most pedig úgy tűnik, hogy idén sem maradt el a bizonyos hívás a Red Bull részéről.

