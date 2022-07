A Red Bull és a Porsche nem tervez bejelentést a hétvégén, de már nem tagadják a hírt

Hónapok óta téma, hogy a Red Bull Racing és a Porsche 2026-tól tervezi a közös munkát a Forma-1-ben. Ám miközben a pletykamalom szerint a bejelentésre már a hétvégi Osztrák Nagydíjon sor kerülhet, a Motorsport-Total.com információi szerint a hivatalos bejelentésre még várni kell

Bár kézenfekvő lett volna, hogy a Porsche és a Red Bull a csapat hazai hétvégéjén jelentse be az együttműködést, a jelek szerint erre nem kerül sor. A 2026-os motorszabályzatot a június végi Motorsport Világtanácson nem a tervezett módon zárták le, így a hivatalos bejelentés is elmaradt.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko legutóbb Silverstone-ban azt nyilatkozta, hogy „boldog lenne, ha végre elfogadhatnák a hathengeresek szabályait". A kijelentés megerősíti azokat az információkat, amelyek szerint a bejelentést valójában Spielbergre tervezték, de a motorszabályokkal kapcsolatos csúsztatás miatt nem kerülhet rá sor.

A Sky-nak adott interjúban Marko már nem tagadta, hogy együttműködésre kerülhet sor, de azt mondja, hogy a Volkswagen igazgatótanácsa úgy döntött, hogy „akkor szállnak be a Forma-1-be, amikor a szabályokat már elfogadták. Ennek biztonsnak kell lennie, bizonyos kritériumoknak teljesülniük kell. Ezt pedig még nem fogadták el a világtanácson".

„Ez késedelmet okoz, és ezzel együtt minden más is késik, a csapatdöntések és hasonlók" - mondja az osztrák, aki most arra számít, hogy „talán szeptemberben, vagy októberben" az FIA végre elfogadja a 2026-os motorszabályzatot. Csak ezután kerülhet sor a Red Bull-Porsche megállapodás bejelentésére is.

A Volkswagen-csoport már döntött arról, hogy a két márka, a Porsche és az Audi beléphet a Forma-1-be. A Porsche a jelek szerint már a Red Bull-lal is megegyezett, az Audi állítólag még tárgyal a Sauberrel., de több jelöltük már nincs a fúzióra.

