A Red Bull elismerte, katasztrofálisan kezdődött számukra a szezon, és nem hajolnak meg a Mercedes előtt

A Red Bull fennállása legjobb téli időszakán volt túl, még a kevesebb tesztnap ellenére is. A „bikák” nagyon bizakodóan várták az évadnyitót Ausztráliában, és nemhiába támogatták a folytatást, mert hittek abban, hogy egy nagyon jó autójuk van.

Hónapokkal később a Red Bull Ringen derült ki, hogy a Mercedesé lehet a legjobb csomag, és nemcsak az autót illetően. A motor újra nagyon erős lett, és ez egy olyan differencia, amit a jelenlegi korlátozások miatt nagyon nehéz lesz ledolgozni.

A Red Bull Racing egy nullázással nyitott a Red Bull Ringen, és sok kritikát kapott a csapat. Max Verstappen és Alexander Albon autója sem bírta ki a futamot. A holland már a 11. körben búcsúzott. Ugyan a második futamon már célba tudtak érni, ismét a Mercedes nyert.

Verstappen erőn felül telesített a sérült Red Bullal, és harmadik lett, de ezzel újabb fontos pontokat veszített, ami a rövidebb naptár miatt nagyon sokba kerülhet. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója nemrég az egyik legnagyobb tiszteletben lévő lapnak, Bild-nek adott exkluzív interjút, amiben a kezdésről is beszélt.

„A szezonkezdet katasztrófa volt a Red Bull számára.” - mondta az F1 egyik legjobb szakembere, Marko, akinek azonban a céljai nem változtak, továbbra is a világbajnoki címért akarnak küzdeni. Szóval a célokat nem adják alább, de tudják, hogy nincsenek könnyű helyzetben.

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the paddock

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images