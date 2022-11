A Red Bull elismerte: „elhibázott” csapatutasítást adtak Brazíliában, elítélik a „sokkoló” túlkapásokat

A 2022-es Forma-1-es Brazil Nagydíjon Max Verstappen megtagadta a Red Bull csapatutasítását, és a futam utolsó körében nem adta át a 6. helyet csapattársának, Sergio Pereznek, aki az egyéni bajnokság 2. helyéért csatázik Charles Leclerc-rel.

Verstappen a rádión a versenymérnöke kérdésére úgy válaszolt, hogy „megmondtam, hogy ne kérjetek erre, azt is, hogy miért, és ki is állok emellett”, míg a csalódott Perez kijelentette, hogy „ez megmutatta, Max milyen is valójában”.

Egy gyors PR és csapatfőnöki fejmosást követően a Red Bull gyorsan ejtette is az ügyet, és kijelentették, hogy rendezték az ügyet, és Abu Dhabiban már Verstappen is segíteni fogja Perezt a második hely megszerzésében.

A közösségi oldalakat azonban nem lehet ilyen gyorsan lenyugtatni, különösen azután, hogy a holland sajtó megszellőztette, hogy Verstappen még mindig dühös volt Perez monacói balesetére, amelyben a szándékosság jeleit vélte felfedezni. A Red Bull békítő szándéka nem jutott el Verstappen édesanyjához sem, aki egy azóta kitörölt kommentben további olajat öntött a tűzre.

Az Abu Dhabi Nagydíj előtt a csapat egy közleménnyel próbált magyarázatot adni a csapaton belüli feszültségek eredetére, egyben elítélték a szurkolók magatartását is.

„Csapatként hibáztunk Brazíliában. Nem akartuk, hogy ilyen helyzet jöjjön létre az utolsó körben, és nem is egyeztettünk előre ilyen forgatókönyvről. Sajnos Maxot csak az utolsó kanyarban kértük arra, hogy adja fel a pozícióját, anélkül, hogy az összes ehhez szükséges információt a rendelkezésére bocsájtottuk volna.”

„Ezzel Maxot – aki mindig is csapatjátékos volt – nehéz helyzetbe hoztuk anélkül, hogy ideje lett volna reagálni, pedig nem ez volt a célunk. A futam után a versenyzőink őszintén beszélhettek a fennálló problémáikról, aggodalmaikról. A csapat elfogadta Max érvelését, a beszélgetés egy személyes témát is érintette, amiről nem fogunk további tájékoztatást adni.”

„Az ezt követő reakciók a közösségi oldalakon teljességgel elfogadhatatlanok. Azok az online túlkapások, amelyekkel Maxnak, Checónak, a csapatnak és az érintett családtagoknak is szembe kellett néznie, sokkoló volt, és sajnos túl gyakran kell a sportban erről értekeznünk.”

„Ilyesminek nincs helye a versenyzésben vagy a társadalomban. Ez egy sport, mi versenyezni vagyunk itt, a halálos fenyegetéseket, gyűlölködő üzeneteket mélységesen elítéljük.”