A Red Bull elismerte, elérhették a koncepció „plafonját”

A Milton Keynes-i bázisú alakulat a legújabb technikai korszakban etalonként jelent meg, Max Verstappen a futamok közel háromnegyedét nyerte meg ez idő alatt.

A rivális McLaren, a Mercedes és a Ferrari azonban a Miami Nagydíj óta - ahol Lando Norris megszerezte első F1-es győzelmét - elkezdte lefaragni a Red Bull előnyét, és a brit csapattársa, Oscar Piastri mellett Lewis Hamilton mellett George Russell is futamot nyert, emellett Carlos Sainz is diadalmaskodott Ausztráliában a szezon elején.

A Motorsportnak adott exkluzív interjúban arra a kérdésre, hogy az RB20-as úgy teljesített-e, ahogy ő és a csapat várta az előszezonban, Wache így válaszolt: „Azt mondanám, hogy nem igazán.”

„Kétségtelenül javultunk a tavalyi évhez képest, de néhány területen nem hoztuk azt, amit vártunk. Különösen a nagy sebességű kanyarokban vártunk egy kicsit többet, mint amit elértünk.”

„Anélkül, hogy az autó versenyképességére gondolnánk, tehát csak a saját referenciáink alapján, egy kicsit többet vártunk az eszközeinkkel.”

„Azt hiszem, néhány szempont összefüggésbe hozható” - tette hozzá, amikor az okok felől faggatták. „Elég régi szélcsatornát használunk, és ez összefügghet a bajnokságban elfoglalt helyünk [ATR] miatt csökkentett kapacitással is, és talán azzal is, hogy ez a harmadik évünk ezzel a fajta szabályozással.”

Arról, hogy a Red Bull kezdi-e elérni a plafont a fejlesztési útvonalát illetően, Wache elismerte: „A plafonunkat [egy konkrét koncepcióval] talán igen, de ez nem jelenti azt, hogy ez az általános plafon.”

„Ebben a szakmában az ember másoktól is átvesz ötleteket. Az elmúlt két évben az emberek átvették a mi ötleteinket, de alapvetően szükséged van arra, hogy a többiek is találjanak valami mást, hogy lépést tehess. Azt hiszem, ez most kezd megtörténni, és ez más plafont ad neked.”

Verstappen a tavalyi szezonban másodszorra is megdöntötte az egy szezonban aratott legtöbb győzelem rekordját, 19 győzelmet szerezve, amiből a Miami és Monza közötti rekordot jelentő 12 győzelmet zsinórban szerezte meg.

Sokan azt várták, hogy a dominancia az új évben is folytatódik, és bár a miami visszatérés előtt úgy tűnt, hogy ez így is lesz, azóta minden volt, csak nem volt sima ügy a holland és a csapat számára.

„Azt hiszem, arra számítottunk, hogy az ellenfelek hamarabb [elkapnak minket], hogy őszinte legyek” - hangsúlyozta Wache.

„Amikor elkezdtük a 2022-es szezont, nem nekünk volt a leggyorsabb autónk - a Ferrarinak volt a leggyorsabb autója 2022 elején. Hatalmas versenyre számítottunk 2023-ban, de ez nem történt meg.

„Arra is számítottunk, hogy a verseny többé-kevésbé már a kezdetektől [idén] meglesz. Arra számítottunk, hogy a többiek nagyon közel lesznek egymáshoz, mert az autóval elérhető teljesítmény természetesen korlátozott az azonos szabályok mellett. Az első négy-öt futam után a többiek visszajöttek, talán egy kis eltolással és egy kis késéssel, de őszintén szólva erre számítottunk a kezdetektől fogva.”

Arra a kérdésre, hogy a lemaradás csökkenése inkább a riválisok fejlesztéseinek vagy a Red Bull vártnál kisebb előrelépésének köszönhető-e, Wache azt mondta: „Szerintem mindkettő együtt.”

„A korlátok, amiket ezekkel a szabályokkal szabnak, elég magasak, és amit találsz, hogy több lépést tudsz tenni, az persze egyre nehezebb. Aztán szinte biztos, hogy mivel ugyanazokat a szabályokat tartod, az ellenfelek valamikor visszajönnek.”

