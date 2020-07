A Red Bull elismeri, nem teljesen erre számítottak a Mercedest tekintve, de elkaphatják őket

A németek tavaly ezen a területen kissé küszködtek, de most visszataláltak a helyes útra, és újra övék a legerősebb erőforrás. Messze a legerősebb motor dolgozhat a Mercedesben, ami ebben a pillanatban verhetetlennek tűnik.

A Motorsportmagazin.com megkérdezte a Red Bull Racing vezető szakemberét, Paul Monoghant, hogy mi a véleménye a Magyar Nagydíj első szabadedzésén látottakról, hiszen a „bikák” erősen küszködtek, még a lágy gumikon is.

Mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy a Red Bull Ausztria után azt mondta, gyors volt a lassú kanyarokban, míg a Mercedes nagyon gyors volt a gyors kanyarokban. A Hungaroring sok lassú kanyart tartalmaz, de a Red Bull elég messze van.

„Nos, amit korábban James is említett, a motor üzemmódunk nem volt meccsben vagy nem volt egyenértékű a Mercedes szintjével, szóval az egyenes részeken van valami, amit meg kell találnunk. A kanyarokat tekintve a Mercedeshez képest más abroncsokon voltunk, és mint ilyen, úgy gondolom, hogy ha azokat jobban tudjuk kezelni, akkor az jelentős különbséget fog jelenteni a sebességben.” - hangsúlyozta a Red Bull szakembere.

Ha ezt összhangba hozzák az egyenesekkel és a kanyarokkal, magát a sebességet, akkor annak egy megfelelő lépésnek kell lennie. „Később a hétvégén meglátjuk, hogy hol állunk velük szemben.”

Red Bull Racing RB 16 Fotó készítője: Red Bull Content Pool

A lapunk kérdésére Monoghan úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nem aggódnak, amit sokan helyettük már megtettek, mivel, ha ez a 0.5 másodperces differencia megmarad a különböző pályákon, az erősen befolyásolhatja a bajnokságot.

„Nem hiszem, hogy ezt aggodalomnak írnám le. Gyorsabban kell fejlődnünk, mint a Mercedes, hogy a kihívóik legyünk a bajnoki címért. Meg tudjuk csinálni, és ezt a múltban is megtettük.” - mondta a Red Bull szakembere, akik hisznek abban, hogy képesek lehetnek erre idén is, de Monoghan hozzátette, ez függ attól is, hogy mit csinál a Mercedes.

„Szóval aggasztó mindez? Nem. Kihívás jelent? Igen, roppantul. Dolgozunk a Hondával és a lehető legjobban készítjük fel a csomagot. Ha ez azt jelenti, hogy elkaphatjuk a Mercedest, akkor az nagyszerű. Valójában ez nem változtatja meg azt, hogy mit fogunk csinálni, inkább csak meghatározza, mennyire kell elkapnunk őket, és akkor már rajtunk is múlik.”

A Red Bullnál nem tagadják, kicsit meglepte őket a Mercedes. „Ez inkább egy kis csalódottságot jelent. Ez lenne a helyes válasz a meglepetés helyett. Érdekes, nem?” - folytatta a Red Bull embere. „A szezon előtti időszakban úgy tűnt, hogy közel vagyunk, talán karnyújtásnyira. Az első versenyünk szörnyen alakult. Minden tisztelet a csapat tagjainak azért, amit a következő versenyen el tudtunk érni. Rendben, ott voltunk a dobogón, de kicsit a dolgok mögött vagyunk, és igen, most van dolgunk ezzel. Meg kell próbálnunk elkapni őket.”

