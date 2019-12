A Red Bull elengedte egyik fiatalja kezét

Lucas Auer ebben a szezonban csatlakozott az osztrák gárda juniorjaihoz, miután tavaly még a Mercedes-szel a DTM-ben szerepelt. Az idei évben a Super-Formula osztályban szerepelt, és bár már harmadik versenyén a dobogóra állhatott, míg a végelszámolásnál a kilencedik helyen zárt.

A 25 éves versenyző nemrég részt vett a Nissan szezonvégi selejtezőjén, de a hírek szerint a DTM-es visszatérése is egyre valószínűbb a BMW-vel. Marko szerint a Red Bull és Auer közös megegyezéssel döntött a válásról, amelynek fő oka, hogy az osztrákok szerint a 25 éves pilótának nem volt sok esélye megszerezni a Forma-1-hez szükséges szuperlicenc pontokat.

"Lucas Auer már nem a csapatunk tagja. Ennek nagyon egyszerű oka van, megvoltak a problémáink, de aztán fejlődött, és elért egy-két pódiumot. Aztán a terv az lett, hogy mivel nagyon messze van a 40 ponttól, plusz már 25 éves, ez egy hosszú kaland lett volna a Forma-1-be" - mondta Marko a döntésről.

"És más részől meg, a túraautóban, DTM-ben, még nem lehet tudni, hogy hol folytatja, jó pénzt kereshetne, ezért döntöttünk a közös megegyezés mellett. Aztán még próbálkozhat Japánban a Super GT-ben is" - tette hozzá a Red Bull főtanácsadója.

"Egy másik utat választ, mert meg kell érteni, hogy a motorsportok nem csak a Forma-1-et jelentik. Ha valaki gyakorolhatja ezt a sportot, és a hobbiddal még jó pénzt is kereshetsz, jobbat, mint civilként" - jelentette ki Marko, miközben Auer csapata, a B-Max már be is jelentette, hogy a Super-Formula 2020-as szezonjában Pietro Fittipaldi lesz az első számú versenyző.

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.