A Red Bull egykori pilótája szerint a csapat egy potenciális bajnokot dobott ki 2011-ben

Nemrég Danyiil Kvjat mesélt arról, hogy 2016-ban a Ferrari szerződést kínált neki, de ő nem fogadta el, mert hűséges akart maradni a Red Bullhoz, akik viszont négy verseny után kitették őt a csapatból, ez pedig olyan volt számára, mintha hátba szúrták volna.

Most pedig Jaime Alguersuari jött elő azzal, hogy szerinte egykori csapattársa, Sebastien Buemi is lehetett volna világbajnok, ha a Red Bull nem küldi őt el. 2011 végén azonban mindkettejüknek menniük kellett a Toro Rossótól és ezzel a sorozatból is.

Alguersuari ezt követően nem futott be nagy pályafutást, hamar vissza is vonult, és utána inkább DJ-nek állt. Bueminek azonban másként alakultak a dolgai. Ő bajnok tudott lenni a Formula E-ben, a WEC-ben, és a Le Mans-i 24 órást is négyszer nyerte már meg.

A spanyol exversenyző pedig talán Kvjat kijelentésein is felbuzdulva nemrég a közösségi oldalán írta a következőket: „Reggeli közben rájöttem valamire. 11 éve azt mondták nekünk, hogy azért váltanak le minket, mert nem vagyunk győztesek.”

Magamat most ne vegyük ide, de most tudtam meg, hogy a korábbi F1-es csapattársam, Sebastien Buemi továbbra is egyre több győzelmet és trófeát szerez.” Ezzel vélhetően arra utalt Alguersuari, hogy Buemi az elmúlt vasárnap is futamot nyert a WEC-ben a Toyotával.

„Elfelejtettem, milyen sok bajnoki címe van már, és nemcsak boldog és büszke vagyok rá, de azon is elgondolkoztam, hogy mennyi futamot és bajnoki címet nyerhetett volna a Red Bull-lal az F1-ben. Ismét hangsúlyozom, hogy senki ne ítélkezzen felettem…” Szerintetek is kiváló F1-es pilóta lett volna Buemiből, ha kicsit több időt kap a Red Bulltól?