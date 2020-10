A Red Bull egyik pilótájának barátnője is koronavírusos lett, árulta el Helmut Marko

A Red Bull Racing főtanácsadója, Helmut Marko elárulta, hogy a csapat egyik pilótájának barátnője nemrég pozitív koronavírus-tesztet produkált. A szakember nem árulta el, hogy pontosan kiről van szó, sem azt, hogy konkrétan egy RBR, vagy AlphaTauri-versenyzőről van-e szó, mindenesetre annak hangot adott a SpeedWeeknek nyilatkozva, hogy nem örült, amiért Szocsiban a paddockon kívül ennyien nem viseltek maszkot:

„A paddockból kilépve nagyon kevés ember járkált maszkkal az arcán. Volt egy versenyzőnk, akinek a barátnője is megfertőződött, szerencsére ő nem. Egy másik versenyzőnk elment egy buliba, amiről kiderült, hogy három fertőzött is részt vett rajta. Ő is negatív lett szerencsére.”

Korábban a Haas versenyzője, Romain Grosjean is panaszkodott, mondván, nem érezte magát biztonságban a paddockon kívül, mivel a hotelben, ahol megszállt, kevesen viseltek maszkot. Az Orosz Nagydíj eseményeit már napi harmincezer ember tekintette meg a helyszínen.

Múlt héten a sorozat közölte, hogy a Forma-1 közösség 10 tagjának lett pozitív a koronavírus-tesztje, de ezeket nem a Szocsiban történtekhez kötötték. Mióta a Forma-1-ben bevezették a rendszeres tesztelést, kb. ötvenezer mintát vettek, ebből mindössze 26 lett pozitív.

A legnagyobb vihart Sergio Perez esete kavarta, aki a Brit Nagydíj előtt adott pozitív tesztet, emiatt tíz napig kellett karanténban maradnia és két futamot kellett kihagynia, ezeken Nico Hülkenberg helyettesítette.

Ajánlott videó: