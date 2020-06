A Red Bull egy okos taktika részeként a Magyar Nagydíj után tesztelhet

A Red Bullnak is van még egy szabadon felhasználható forgatási napja a 2020-as szezonban. Minden csapatnak két ilyen nap áll a rendelkezésére a Forma-1-ben, melynek ideje alatt maximum 100 kilométert tehetnek meg, és kizárólag a Pirelli demonstrációs abroncsait használhatják.

Általában a szezon előtt mindenki él ezzel a lehetőséggel, hogy a téli tesztekre egy bejáratott autóval érkezzenek meg. Közben természetesen promóciós célokra is felhasználják ezeket a napokat, amik a szponzorok miatt fontosak.

A koronavírus miatt egy nagy taktikai harc indult meg, hogy az istállók miként használják fel a maradék napjaikat. A Mercedes és a Renault például csak a 2018-as gépével tesztelt, ami nem számít bele ezekbe a forgatási napokba.

A Racing Point viszont már az „igazi” gépét vitte pályára Silverstone-ban Lance Stroll vezetésével. Erre készül a Ferrari és az AlphaTauri is Olaszországban. A legendás csapat Mugellóban, míg a Toro Rossoból lett AlphaTauri Imolában teheti ezt meg, tehát két potenciális nagydíjhelyszínen.

A Red Bull Racing egyelőre kivár, és úgy tűnik, hogy az első három futam előtt semmilyen privát tesztet nem abszolvál. A Magyar Nagydíjat követően, még a dupla Brit Nagydíj előtt azonban Silverstone-ban kigurulhatnak a bokszból, ami egy jó taktikai húzás lehet számukra, még ha csak 100 kilométerről is van szó.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója az OE24-nek adott nyilatkozatában azt mondta, a jelenlegi Red Bullt július 25-én guríthatják ki Silverstone-ban. A hírről a GP Blog is beszámolt.

Ez az időpont pedig közvetlen a két brit futam elé esik, ami adhat némi előnyt számukra. Ez jó lehetőséget jelenthet arra, hogy a lehető legjobban készüljenek fel a két brit futamra, ami akár sorsdöntő is lehet a végelszámolásnál.

Ebben a helyzetben egy minimális előny is sokat hozhat a konyhára, így nem lehet félváról venni a Red Bull tervét. A szokásos taktikai harc már be is indult a gyárak újranyitásával.

