A Red Bull egy ideig biztosan nem csatlakozik ehhez a sorozathoz

„Nem” – hangzott Mateschitz egyértelmű válasza, amikor az osztrák LAOLA1 arról kérdezte őt, hogy szóba jöhet-e a Red Bullnál a Formula E. Ezzel tehát egyértelművé vált, hogy az energiaitalosok nem lesznek jelen a következő pár évben saját csapattal az elektromos szériában.

Nem feltétlenül lehet ez akkora meglepetés, hogy a bikásokat továbbra sem hozza lázba a Formula E. Helmut Marko már hónapokkal ezelőtt kifejtette negatív véleményét a sorozattal kapcsolatban.

„Én autóversenyzésről beszélek. Véleményem szerint a Formula E nagyon jó marketingszempontból, de biztosan nem igazi autóverseny, ha megnézzük a sebességet. Jó dolog, hogy létezik, nem erről van szó. A Forma–1 azonban teljesen más szintet képvisel.”

2019-ben ráadásul még ennél is kritikusabb hangot ütött meg. „Szerintem nem több az egész egy nagy álszent bagázsnál. Amikor elmész egy futamukra, egy nagy dízelmotort látsz, amely az összes autót feltölti elektromossággal.”

„Ez eléggé furcsa, ha az egyik első számú célkitűzésed, hogy környezetbarát módon próbáld lebonyolítani a bajnokságot.” Ugyan számos jelentős autógyártó lépett be az elektromos szériába annak elindulása óta, azért nem mindenki ebben látja a jövőt.

A múlt hónapban például az Audi jelentette be, hogy otthagyják a Formula E-t, őket pedig nem sokkal a BMW is követte a maga bejelentésével, ezzel tehát két jelentős német gyártó is távozik majd a közeljövőben.

