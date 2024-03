A Red Bull-dráma legújabb csavarja mutatja, semmi sem szent a csúcson folytatott küzdelemben

Eredetileg egy sima panasznak indult egy női alkalmazottól a Red Bull Racing Forma-1-es csapatfőnöke, Christian Horner ellen, de mára már halálig tartó küzdelem lett belőle, ami a gárda jövőjéről is dönthet.

Miután Marko szinte biztosan megtudja, mi lesz a sorsa szombaton, amikor Oliver Mintzlaffal, a Red Bull igazgatójával találkozik, bármilyen lépés, ami a felfüggesztéséhez vagy nyugdíjba vonulásának sürgetéséhez vezet, megnyithat egy kilépési záradékot Max Verstappen 2028-ig élő szerződésében, és akkor még Adrian Neweyról nem is beszéltünk.

A helyzet végére az egész kártyavár összedőlhet és a Red Bullt a mai egyeduralkodóvá tevő alappillérek dőlhetnek ki. Egyelőre nehéz megjósolni, mi lesz a következő, de érdemes megnézni, hogy a Markót körülvevő dráma hogyan világít rá arra, hogy mi megy a színfalak mögött.

A Bahreini Nagydíj óta – ahol névtelen e-mailek érkeztek a Forma-1 vezetőihez a Horner elleni vizsgálat állítólagos bizonyítékaival – egyértelmű, hogy sötét erők munkálkodnak mindezek mögött. Különböző lapokban, melyekről ismert, hogy van kapcsolatuk a Red Bull szervezetében bizonyos személyekkel, már hetek óta szivárognak ilyen-olyan információk.

Ezek között vannak az eredeti panasszal kapcsolatos állítólagos bizonyítékok és egyéb infók, valamint olyan, érintett felek által küldött levelek, melyekhez nem sok embernek lehet hozzáférése. Aztán ott van a bahreini névtelen mappa fájlokkal, mely kifejezetten úgy volt megszerkesztve, hogy lejárassa Hornert és akár arra késztesse a Red Bullt, gondolják újra, támogatni szeretnék-e őt továbbra is.

Ezek az e-mailek jelzik, milyen piszkos játszma zajlik a háttérben, de arra is utalnak, hogy ki lehet az egész hátterében és miért nem az minden ebben az ügyben, aminek látszik – példának okáért az állítólagos WhatsApp-üzeneteket átfutva az üzenetek formátumában vannak következetlenségek.

A Red Bull IT-szakemberei jelenleg is azon vannak, hogy – bár a szivárogtató VPN, virtuális magánhálózat mögé rejtve tette küldte az e-mailt – kiderítsék, ki lehetett a tettes, de értesüléseink szerint más komoly nyomokat is hagyott maga után, akit keresnek.

Az egyik a levél címzetteinek formázása: két elírás is volt bennük – „Hass” és „Dominecali” – valamint az is sokat elárul, hogy az érintettek személyes vagy üzleti címére érkezett-e a levél. Emellett az a szóbeszéd járja, hogy az e-mail cím ezután is kommunikált egyes címzettekkel, ahol a szóhasználata utalt rá, ki bújhatott a névtelenség leple alá.

Hogy az elmúlt hetekben kiszivárgott információk és e-mailek mögött egy ember, többen egymástól függetlenül állnak, vagy ez egy koordinált művelet, nem került nyilvánosságra, az azonban bizonyos, hogy összeesküvés zajlik, melynek célja, hogy Hornert eltávolítsák – és ezzel ő is tisztában van, ahogy a csütörtöki sajtótájékoztatón utalt rá.

Az, hogy Marko is belekeveredett az ügybe, azt jelzi, hogy nem személyes játszmáról van szó és nem is jobb szerződést akar valaki kicsikarni magának, egyre inkább úgy tűnik, hogy a Forma-1-es csapat irányítása a harc tétje, miután Dietrich Mateschitz 2022 végi halálával hatalmi vákuum keletkezett a Red Bull Racing élén.

Horner és Marko azóta is igyekeznek Mintzlaffnak bizonyítani rátermettségüket, egyértelmű volt a szakadék közöttük. Tekerjünk vissza a tavalyi austini futamig, ahol Marko nagyon élesen fogalmazott a jövőjét illetően a Motorsport.com testvérlapjának, a Motorsport-Total.comnak: „2024 végéig van szerződésem és nem a részvényesek, nem Christian Horner, hanem én döntöm el, mikor távozom.”

Marko a télen új szerződést kapott, azonban egyes források szerint nem olyan jó feltételekkel, mint korábban, ami fűthette az ellenérzéseket a csapatfőnök iránt. Bár a feszültség közöttük nem volt titok, Horner megengedhette magának, hogy Marko a csapatnál maradjon, mert tanácsai továbbra is értékesek és viselkedésének vannak elemei, amivel be tud olyan réseket tömni, amiket Horner nem akart. Tartsd a barátaidat közel, de az ellenségeidet még közelebb.

Most, hogy Horner mögé azonban látszólag beállt a Red Bull (lévén kulcsszerepe volt az RB csapatának átszervezésében, valamint a Red Bull Powertrains megalapításában), Markóban nőhetett a félelem aziránt, hogy nem lesz annyi beleszólása a dolgokba, mint eddig.

Így, amikor felmerült a lehetőség arra, hogy a Horner ellen tett panasz közepette lejárathassa őt, talán elkerülhetetlen volt, hogy ezt használják ki egyesek, hogy a csapatfőnököt távozásra bírják – ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a Verstappen-tábor, akik erősen kötődnek Markóhoz, beálltak a tanácsadó mögé.

Ehhez elég csak elolvasni Max Verstappen tegnapi nyilatkozatát azután, hogy Marko bejelentette, felfüggeszthetik, de édesapja, Jos már Bahreinben jelezte Hornernek, hogy ideje lenne továbbállni, mai nyilatkozatával pedig további olajat öntött a tűzre.

A Marko/Verstappen tábor az egyik oldalon, Horner pedig a másikon. Ez a csárda túl kicsi két dudásnak, így most a Red Bullon és Mintzlaffon hatalmas a nyomás. Minden szem a csapat szaúd-arábiai motorhome-jára szegeződik, kiderül ugyanis, utoljára láttuk-e a gárda egyik vezetőjét a paddockban.