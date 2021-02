A Red Bull DNS-ében nincsen benne a távozás

A bikások motorbeszállító nélkül maradtak 2022-re és az azt követő évekre, miután a Honda tavaly viszonylag váratlanul bejelentette, hogy nem kíván tovább részt venni a sorozatban.

Azóta a Red Bull már egyértelművé tette, hogy át szeretnék venni a japánok motorjait, és nem akarnak újra csak partnercsapat lenni egy másik gyártóval. Ez azonban csak akkor járható út, ha befagyasztják az erőforrások fejlesztését.

Helmut Marko pedig korábban kijelentette, hogy nincsen B-tervük arra az esetre, ha mégsem valósulna meg a fejlesztések leállítása. Ebben az esetben pedig „drasztikus” módon újra kéne gondolniuk az F1-es szerepvállalásukat is.

Egyelőre azonban még nem született döntés a kérdésben, és a motorgyártók is egymással ellentétes állásponton vannak. Jan Lammers, aki 41 F1-es viadalon vett részt, úgy véli, hogy az energiaitalosok maradni fognak, mivel a feladás természetellenes lenne számukra.

„Nem ez szerepel a Red Bull DNS-ében. Ők igazi problémamegoldók. Szerintem a helyzet lehetőséget kínál más motorgyártóknak, úgyhogy van még azért megoldás. Én több alternatívát is látok” – mondta a holland a RacingNews365-nek adott interjújában.

„Ha a Red Bull átvállalná a motorgyártó részleg üzemeltetési költségét, valamint a személyzet egy részét is megtartaná, akkor ez nagyon is értékes lenne a Honda számára, mivel így képben tudnak maradni a legújabb fejlesztésekkel kapcsolatban, közben pedig költséghatékony is lenne.”

„A csapatnak pedig olcsóbb lenne, mint bérbe venni a motorokat. Még az is lehet, hogy egy második csapatot is el tudnának látni motorokkal” – vetett fel pár eshetőséget Lammers. Mivel az AlphaTauri is Honda-motorokat használ, így a befagyasztás kérdése számukra is létfontosságú.

A döntésnek elvileg már meg kellett volna születnie, de nemrég elnapolták azt az istállók. Egyetértés még minden bizonnyal továbbra sincsen a motorgyártók között, így érdekes lesz majd látni, hogy ki hogyan próbálja kijátszani az ütőkártyáit.

