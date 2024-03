A Red Bull-csapatfőnök erős utalást tett arra, ki esélyes Sergio Perez helyére

Az Ausztrál Nagydíjon Max Verstappen kiesése után Carlos Sainz Jr. aratott magabiztos győzelmet, aki a 2023-as szezon kezdete óta az egyetlen nem Red Bull-os pilóta, akinek sikerült nagydíjat nyernie, ráadásul kétszer is.

A spanyolnak viszont 2025-re nincs szerződése, miután a Ferrari Lewis Hamiltont igazolta le Leclerc mellé, így nemcsak a minél jobb eredményekért, hanem a jövő évi helyéért is hajt a háromszoros futamgyőztes, akinek a sajtó szerint az Aston Martin, az Alpine és a Sauber (később Audi) mellett akár a Red Bullnál is lehet esélye.

A Red Bull Racing első embere, Christian Horner is elismerően nyilatkozott a spanyolról, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy véleménye szerint Perez is erősen kezdte a szezont:

„A Red Bull Racingnél a lehető legjobb párost akarjuk indítani, ezért néha a Red Bull csoporton kívülre is kell néznünk. A piac bizonyos részein meglehetősen képlékeny. Egy ilyen teljesítmény alapján nem zárhatsz ki semmilyen lehetőséget.”

„Szóval azt gondolom, hogy csak ki akarjuk használni az időt, és nyilvánvalóan Checo ma kompromittálódott, de számára is remekül indult a szezon, szóval nem kell kétségbeesetten rohannunk” – mondta Horner.

Eközben Horner elárulta, mi okozta Verstappen kiesését, míg Russell rémült rádiózását itt tudjátok meghallgatni.