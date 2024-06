A Red Bull cáfolja, hogy ráuszították volna az FIA-t a Mercedesre

A csillagosok először a Monacói Nagydíjon használták az átalakított első légterelőt, amely az eddigiek alapján mindenképpen előrelépésnek mondható, Kanadában pedig kifejezetten jól muzsikáltak vele. George Russell a pole pozíciót is megtudta szerezni, majd a versenyen az istálló első idei dobogóját ünnepelhette.

Múlt héten azonban híre ment, hogy ez a jó teljesítmény felkeltette a riválisok érdeklődését, a Red Bull pedig nem hivatalos úton az FIA-nál próbálkozott, mert szerette volna, ha a szövetség alaposabban is megvizsgálja a Mercedes megoldását, amely a hírek szerint túlságosan is elhajlik bizonyos körülmények között.

Marko szerint azonban nincs szó arról, hogy ők ilyesmit kérvényeztek volna: „Ez nem igaz. Van egy új első szárnyuk, a TV-ben pedig látni lehet, hogy az Russellnél és Hamiltonnál is elhajlott. A szárnyak azonban megfeleltek a teszteknek. Ez viszont nem lep meg. Nem tudom, nekünk hányszor kellett megvizsgálnunk a saját szárnyunkat” – nyilatkozta az Oe24-nek.

„Montrealban minden rendben volt. Barcelonában jön majd a következő ellenőrzés, ahogyan Spielbergben is és így tovább. Akkor is mindennek rendben kell lennie. Persze az is igaz, hogy más riválisok is kritikus szemmel figyelik a helyzetet. Ezen a téren nem vagyunk egyedül” – mondta Marko, aki ennél jobban nem akart belemenni a témába.

Ettől függetlenül az utóbbi időben egyre világosabbá vált, hogy a hajlékony szárnyak újra komoly hadszíntérré váltak az F1-ben, hiszen több csapat is folyamatosan kísérletezik a szürke zónába tartozó megoldásaival. Ebben a cikkben részletesebben is beszéltünk ennek hátteréről.