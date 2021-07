A Red Bull cáfolja, hogy az idei autó fejlesztése 2022 rovására történne

Az év kezdete óta a Red Bull jóval látványosabban fejlesztette autóját, az RB16B-t, mint tette azt a Mercedes a W12 esetében. Az eredmény nem maradt el: az osztrákok zsinórban öt futamot megnyerve egy már-már kényelmesnek mondható előnyt építettek ki a címvédővel szemben.

Míg a Mercedes a soron következő Brit Nagydíjon talán idei utolsó fejlesztési csomagját veti be, a Red Bull továbbra sem tekinti befejezettnek a 2021-es modellel kapcsolatos munkálatokat.

A világbajnokságot vezető osztrák csapatot irányító Christian Horner az istálló Osztrák Nagydíjon aratott győzelmét követően beszélt arról, hogy egyelőre szó sincs arról, hogy az idei autó végleges változatát látnánk a pályán.

"Hétről hétre, versenyről versenyre haladva kell gondolkoznunk. A csapat szerintem nagyszerűen osztja meg erőit az idei és a jövő évet érintő kihívásokkal kapcsolatban" - mondta Horner.

"Nem most kerülünk először ilyen helyzetbe. Most ismét aktuális lett az a téma, de már a múltban is volt példa arra, hogy a közelgő szabályváltozások miatt kompromisszumokat kellett kötnünk erőforrásaink felhasználását illetően. A csapat keményen és nagyon hatékonyan dolgozik."

Az elmúlt öt futamon aratott győzelmek ellenére a Red Bull tisztában van vele, hogy a soron következő Brit Nagydíj - ami az elmúlt években a Mercedes egyik legerősebb vadászterülete volt - nehéz kihívás elég állítja majd őket.

"Kár, hogy nem lesz több verseny Ausztriában, mivel most egy olyan pályára megyünk, ami az elmúlt hét évben a Mercedes egyik legerősebbje volt."

"A sprintverseny miatt a szokásostól eltérő menetrendben zajlik majd a hétvége, ami újabb kihívást jelent. A Mercedes nagyon erős volt itt az elmúlt években, Lewis pedig a hazai közönség támogatását élvezheti majd. Nehéz versenyre számítunk, izgalmas lesz látni, át tudjuk-e menteni a formánkat a másik hazai futamunkra."

"Az elmúlt versenyeken megtaláltuk azt a zónát, ahol az autót a leghatékonyabban tudjuk működésre bírni. Reméljük, ez Silverstone-ban is sikerül majd" - fogalmazott a brit.

Mick Schumacher akár minden hétvégén versenyezne