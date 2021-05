A Red Bull biztosan megtartja a vitákat generáló hátsó szárnyát Bakura

Az FIA új ellenőrzésekkel és tesztekkel venné majd elejét annak, hogy az istállók a megengedettnél jobban hajló szárnyakat használjanak, de ezek csak június 15-étől lépnek érvénybe, ezért Bakuban még maradhatnak a jelenlegi, flexibilisebb megoldások az autókon.

„A mi autónk, mint sok másik is, átesett az FIA tesztjein és megfelel a szabályoknak. 2012-ben vagy 2013-ban kétszer vagy háromszor is módosítanunk kellett az első szárnyunkon” – mondta Marko a Motorsport-Total.com-nak.

„Az előírásokat kicsit szorosabbra fűzik majd, de addig mi teljesen szabályos autóval versenyzünk. Utána viszont már meg kell erősítenünk a hátsó szárnyunkat.” Lewis Hamilton és a Mercedes szerint a Red Bull jelenlegi megoldása akár hat tizedet is hozhat majd nekik Bakuban.

Ezt azonban Christian Horner csapatfőnök cáfolta, mivel szerinte maximum egy tized van benne, és most Marko is hasonló nyereségről beszélt. „Ez az előny nem fogja eldönteni a világbajnokságot. A gumik, és azok megfelelő tartományba hozása viszont igen. Az egyenesekben azzal is nyerhetsz tempót, ha másképp állítod be szárnyakat.”

Az osztrák tehát egyáltalán nem aggódik a Mercedes óvása és fenyegetőzése miatt. „Mi a saját autónkra figyelünk, és meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Tudjuk, hogy erősek az ellenfeleink, akikhez most a Ferrari is csatlakozott. Nem hiszem, hogy Monaco egyszeri eset volt, ezért ők is szerepet játszhatnak majd a lassabb pályákon” – vélekedik Marko az olaszokról.

„Ha a Mercedes a mi szárnyunkra akar koncentrálni, akkor csak tessék. Mi inkább a saját csapatunkra és a bajnokságra helyezzük a hangsúlyt” – szólt be ismét enyhén a riválisnak a bikások tanácsadója.

