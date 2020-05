A Red Bull benyújtotta a biztonsági koncepcióját az Osztrák Nagydíj megrendezéséhez

Jelen helyzetben elengedhetetlen, hogy a helyi egészségügyi szervezetek ne kapjanak hasonló terveket, így az ő jóváhagyásuk is szükséges egy F1-es nagydíj megrendezéséhez, még akkor is, ha azt zárt kapuk mögött bonyolítanák le.

Az első futamok biztosan közönség nélküliek lennének, így Ausztriában is, ahol a tervek szerint július 5-én rendeznék meg az első nagydíjat. A 2020-as naptár kapcsán újabb információk derültek ki, amikről korábban már beszámoltunk.

A hu.motorsport.com az elmúlt hetekben számtalan fontos információt közölt az Osztrák Nagydíj megrendezéséről, és az ahhoz köthető biztonsági intézkedésekről. Ma a Red Bull benyújtotta a szükséges biztonsági koncepciót az osztrák egészségügyi minisztériumnak.

Az APA osztrák hírügynökség számolt be a hírről, a koncepció kidolgozásáról, ami a Red Bull székhelyén, Salzburgban történt meg, együttműködve a helyi kormánnyal. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója ebben is szerepet játszott, és megerősítette, hogy a biztonsági koncepció elkészült.

A koncepciónak az összes kormányzati követelményt tartalmaznia kell, és figyelembe is vették az összes ismert követelményt, így most már csak a válasz van hátra. Annak érdekében, hogy a Red Bull futamot, vagy futamokat rendezhessen, egy igen átfogó biztonsági intézkedéssorozatot kellett megterveznie.

Rendkívül alaposan fogják megvizsgálni ezeket a terveket, hiszen így is 1000-1500 ember lesz jelen a helyszínen. Maximálisan ki akarják zárni a fertőzés lehetőségét, így többek között a csapatokat teljesen el fogják különíteni egymástól, és az eseményen valóban csak azok vehetnek részt, akikre ténylegesen szükség van.

A labda tehát jelenleg az egészségügyi minisztériumnál pattog, ahol egy nagyon fontos döntés fog megszületni, mely jelentős mértékben befolyásolhatja a folytatást a Forma-1-ben. Ha a terv zöld jelzést kap, az egy remek alapot és nagy segítséget jelenthet a többi rendezőnek, független attól, hogy mindenhol eltérő a vírushelyzet.

A Red Bull Ring területén már a teljes munkaerőt tesztelték, és senki sem volt fertőzött koronavírussal. A Forma-1-ben is hasonló tesztekre készülnek, és Ross Brawn megerősítette, két naponta fogják ezt megtenni.

A pontos számok még mindig nincsenek meg azzal kapcsolatban, hogy hányan lesznek a pályán. Az ezzel kapcsolatos felmérések még zajlanak, amiről Alexander Wurz beszélt az ORF-nek adott interjújában. Franz Tost, az AlphaTauri csapatfőnöke korábban azt mondta, egy „B” csapatra is szükség van, mert ha egy ember is fertőzött lesz az „A” csapatnál, akkor gyakorlatilag egy teljes cserét kell végrehajtaniuk, leszámítva a versenyzőket.

Az emberek számának minimális csökkentésére azonban gondosan felkészültek, és a marketing, a VIP, vagy a médiarészleg sem lehet jelen a pályán. Csapatonként a maximum 80 fő lehet. Ennél több nem, így valószínűleg 1000 és 1500 ember lesz odakint.

Az esemény sokkal inkább fog egy nagyobb tesztre hasonlíthat, mint egy nagydíjra, és nemcsak a közönség hiánya miatt. Az operatív személyzet csökkentése is folyamatban van, ami azt jelenti, hogy a pályához köthető szakemberekből is kevesebb lehet jelen. Emellett be kell tartani a legalább 1 méteres távolságot. Miután a Red Bull Ring elég tágas, mindenre lehet hely, többek között a garázsokban is. Ez nem jelenthet problémát.

