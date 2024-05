A Red Bull az RB-t hívná segítségül monacói küszködésének megfejtéséhez

A címvédő gárda kihívásokkal teli monacói hétvégén van túl, hiszen Max Verstappen és Sergio Perez is nehezen tudott boldogulni az RB20-assal a hercegség szűk utcáin. Az autó gyakran pengeélen táncolt a versenyzők kezei között, és rosszul kezelte az úthibákat és kerékvetőket, ami alapvetően kulcsfontosságú ezen a pályán a jó teljesítményhez.

Az istálló emellett azt is furcsának találta, hogy minél puhábbra állították az autó felfüggesztését a jobb útfekvés érdekében, valójában annál rosszabb lett a helyzet.

Ez potenciálisan azt jelzi, hogy a felfüggesztés kialakítása miatt az nem tud elég széles tartományban működni, és nem tud megbirkózni a lassabb tempóval és útegyenetlenségekkel anélkül, hogy kompromisszumot kéne kötni a hasmagasság terén, ami pedig leszorítóerő-veszteséghez vezet.

Christian Horner csapatfőnök elmondta, hogy gyors válaszokra van szükségük, és ehhez a Visa RB-t vehetik alapul, akik az ő tavalyi felfüggesztésüket használják, és nem futottak bele hasonló gondokba Monacóban.

Amikor arról kérdezték őt, hogyan akarnak visszatérni az élre, Horner így felelt: „Szerintem most nagyrészt arra fogunk koncentrálni, miért voltak gondjaink az útfekvéssel. Miért szenved az autó a kerékvetőkön? A VCARB-autó a mi tavalyi felfüggesztésünkkel megy, és látszólag náluk nem voltak hasonló problémák. Szóval meg kell értenünk, hogy ez abból ered-e, amit idénre változtattunk.”

Verstappen eközben arról beszélt, hogy a Red Bull ezen nehézsége már jó ideje megvan, de csak most „lepleződtek le” vele, mivel a mezőny is szorosabbá vált. Horner elmondta még, hogy az istállónak egyelőre nincs válasza a helyzetre, így azt is nehéz megmondani, mi lehetne a megoldás.

„Először is meg kell értenünk, mi jelenti a problémát. Szóval amint ez megvan, utána gondolkozhatunk a tényleges megoldáson. Tavaly is láttuk ezt Szingapúrban. Most is ennek lettünk az áldozatai. Tudjuk, hogy dolgoznunk kell az autó ezen részén. Van néhány lecke, melyeket magunkkal kell vinnünk erről a hétvégéről, és nyilván a gondokat is orvosolni kell.”

A Red Bullt azonban mindenképpen szorítja most az idő, hiszen a következő futamot Kanadában rendezik, ahol a kerékvetők megfelelő használata ismételten kritikus lesz a jó köridő eléréséhez. „Korábban jól mentünk ott. Idénre azonban a teljes pályát újraaszfaltozták, szóval majd kiderül. A Ferrari és a McLaren viszont gyors.”

„Mindig is tudtuk, hogy előbb-utóbb szorosabbá válik a mezőny. Ez most nyilván egy nehéz hétvége volt, de ettől még mindkét bajnokságot vezetjük. Persze próbáljuk levonni a tanulságokat, és a következő versenyen alkalmazni is őket” – zárta gondolatát Horner.

Eközben napvilágot látott egy olyan hír, miszerint nemsokára megtudhatjuk, ki lesz Verstappen csapattársa a következő szezonban.