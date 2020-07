A Red Bull alkatrészenként ellenőrizte a technikát: megvan a hiba

Ezen a hétvégén rendezik meg Stájer Nagydíjat a Forma-1-ben. Ez az osztrák versenyhétvége folytatása lesz, csak más néven. A pálya és a vonalvezetés, valamint a lebonyolítás is ugyanaz marad, így minden adott lehet egy következő remek versenyre.

Még több F1 hír: Verstappen is nagyon magas szinten jegyzi a visszatérés előtt álló Alonsót

Az első nagydíjra nem lehetett panaszunk, sok minden történt, miközben a Red Bull Racing nullázott. Senki nem számíthatott erre a hétvége előtt, független attól, hogy a szombati időmérőn kiderült, a Mercedes messze a leggyorsabb.

Max Verstappen eltérő taktikán volt, és közepes gumikon állt rajthoz. Azt már soha nem tudjuk meg, hogy nyerhetett volna, mivel meghibásodott az autója, és hamar kiesett. Később Alexander Albon is feladta a küzdelmet, hasonló problémák miatt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, on the grid Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

A Red Bull és a Honda azonnal megkezdte a vizsgálatokat. Úgy tűnik, hogy megvan a probléma forrása, és így a megoldás is, de ez a nullázás még nagyon sokba kerülhet a szezon végén, főleg a kevesebb futamok miatt.

„Egyenként ellenőriztük az alkatrészeket, és most úgy tűnik, hogy a probléma a lendkerékkel volt. Most az összes alkatrészt ellenőrizzük, hogy megbizonyosodjunk arról, hogyan is jöhetett elő ez a probléma, és azt miképpen előzhetjük meg a jövőben.” - mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Servus TV kérdésére.

„A Hondával keményen dolgozunk annak érdekében, hogy ezen a hétvégén megoldást találjunk a problémára, szóval ez a második versenyen nem fog megismétlődni.” - idézte a GP Blog Hornert a Stájer Nagydíj előtt.

„Most már tudjuk, hogy hol rejlik a probléma, és megoldást fogunk találni rá.” - zárta le a brit csapatfőnök, aki bizakodóan tekint előre, de tudják, hogy a Mercedes miatt még nehezebb lesz a dolguk, és egyelőre nem jelentették be a naptár második felét.

Ajánlott videó: