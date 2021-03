A Red Bull agresszív fejlesztési tervvel készül – már Imolára jönnek fejlesztések!

Bár Max Verstappen végül nem tudott győzni a 2021-es év szezonnyitó Bahreini Nagydíján, a Red Bull úgy gondolja, hogy a tempójuk alapján végig harcban lehetnek a világbajnoki címért. És miközben a Mercedes attól tart, hogy a Red Bull előttük jár, a Milton Keynes-i alakulat nem dől hátra, és agresszív fejlesztési tervvel rendelkeznek, hogy még gyorsabb legyen a kocsijuk.

Erről a Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan nyilatkozott, aki elmondta, már Imolára is érkeznek fejlesztések, minden tőlük telhetőt megtesznek:

„Néhány fejlesztéssel készülünk Imolára és a következő versenyekre is, tehát ez most egy kétágú harc. Olyan autóra van szükségünk, ami gondok nélkül tud menni, és annyi plusz teljesítményt próbálunk kisajtolni az autóból a fejlesztésekkel Imolára, amennyit csak tudunk.”

„A sorsunk a mi kezünkben van. Azt nem tudjuk befolyásolni, hogy a Mercedes, a McLaren, a Ferrari és a többi csapat mit csinál, így magunkra kell koncentrálnunk, a saját teljesítményünk javítására.”

A Mercedes korábban azt nyilatkozta, az adataik alapján a Red Bull RB16B-nek nincsen gyenge pontja a W12-höz viszonyítva, és Verstappen is kifejezetten gyors volt a bahreini pálya magasabb sebességű szekcióiban is. Azonban hiába hangzik ez jól, a Red Bull továbbra is javítani próbál, hiszen tudják, a Mercedes ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy egy helyben állnak.

„Találtunk olyan területeket, amelyeken lehetne még jobb kocsi, a továbbiakban pedig ezekre fogunk fókuszálni. Ismétlem, azt nem tudjuk befolyásolni, hogy a többiek mit csinálnak, nekünk az a dolgunk, hogy golyóálló kocsit készítsünk” – tette hozzá a főmérnök.

A Red Bull is tisztában van azzal, hogy rendkívül kicsi a különbség köztük és a Mercedes között, így minden ezredmásodpercre szükségük lesz az év maradék 22 futamán.

„Szó sincs arról, hogy ha nyerünk Imolában, akkor rögtön azt mondjuk, hogy világbajnokok vagyunk – szó sincs erről. Ez egy hosszú harc lesz a hosszú szezon folyamán, és nem a bahreini vagy az imolai verseny eredménye alapján hirdetnek győztest vagy vesztest.”

„A garázsban érezni lehet mindenkin a csalódottságot, azonban gyors kocsink van, egy fantasztikus páros vezeti az autóinkat, erős a csapatunk, és mindenki tisztában van azzal, hogy ott leszünk a világbajnoki címért zajló harcban” – zárta Monaghan.

Piquet: Verstappen gyorsabb lenne Hamiltonnál a Mercedesnél!