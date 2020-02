A Red Bull a televíziós közvetítésekre is rátenné a kezét

A Red Bull forma-1-es tervei mindig is komolyak voltak, nem véletlenül futtat két istállót is. Az energiaital-gyártó vállalat a Red Bull mellett az AlphaTauri tulajdonosa is, jobban mondva az osztrák üzletember, Dietrich Mateschitz.

Ráadásul a Red Bull, amellett, hogy egy sor más sportágban érdekelt, még az Osztrák Nagydíjnak is a főszponzora, vagyis valóban ezer szállal kötődik a sportághoz. Ám a jelek szerint újabb területet hódítana meg a Red Bull, amelynek most már a közvetítésekre is fáj a foga.

Az Osterreich nevű újság most ugyanis arról számolt be, hogy Mateschitz újabb területet igyekszik meghódítani, és ezzel tovább növelni a márka jelenlétét. A Red Bull Servus TV nevű csatornája ugyanis jelentős tőkeinjekción van túl, a hírek szerint azért, mert versenyre kíván kelni az osztrák közszolgálati csatornával a Forma-1 közvetítési jogaiért.

Jelenleg ez még az ORF tulajdona, de a Red Bull a fejébe vette, hogy már a közvetítéseket is a saját kezébe veszi. A hírek szerint a közszolgálati csatorna természetesen nem adja ilyen könnyen a népszerű közvetítések jogait.

"Természetesen ajánlatot fogunk tenni" - nyilatkozta az ORF sportosztályának igazgatója, Hans Peter Trost. Mindenesetre a Red Bull komoly vetélytárs a pályán, és azon kívül is, erre fel kell készülnie az ORF-nek.

Hivatalos felvételeken a 2020-as Red Bull, amit a Honda motorja kelt életre. Az RB16-ot először Max Verstappen vihette pályára Silverstone-ban egy shakedown keretén belül, zárt kapuk mögött.