A Red Bull a Renault-motorhoz való visszatérésen gondolkozik

Az előző hét talán legfontosabb Forma-1-es híre az volt, hogy a Honda bejelentette, 2021 után kivonulnak a Forma-1-ből. A japánok a száguldó cirkuszba való visszatérésük óta 5 győzelmet arattak – ebből négyet Max Verstappen, egyet pedig Pierre Gasly révén.

A hondás hír kapcsán pedig felmerült a kérdés, hogy mihez kezdhet a Red Bull, akik így egyelőre nem rendelkeznek motorbeszállítóval 2022-től. A Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul pedig a hétvégén elismerte, hogy már beszéltek is a csapatfőnök Christian Hornerrel és a tanácsadó Helmut Markóval egy esetleges partnerség kapcsán.

Természetesen a partnerség 2022-től élne, az Eifel Nagydíj előtti meetingen pedig részt vett a Renault vezérigazgatója, Luca de Meo is. Viszont Abiteboul azt is kiemelte, hogy a meeting nem jelenti azt, hogy már meg is állapodtak volna.

„Ez egy semleges meeting volt” – szögezte le Abiteboul, amikor Nico Rosberg erről kérdezte őt a Sky Sports kamerái előtt.

„Luca csak nemrégiben lett a Renault vezérigazgatója. Ez volt az első meetingje a Red Bullal. Leginkább arról szólt a dolog, hogy megismerjék egymást” – magyarázta a csapatfőnök.

A francia istálló egyébiránt vidáman térhet haza a Nürburgringről, hiszen Daniel Ricciardo a harmadik helyen végzett a versenyen, ami a Renault csapatként való visszatérése óta az első dobogós helyezésük.

