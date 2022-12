A Red Bull a Forddal tárgyalhat a 2026-os erőforrások névadói jogáról

Nem sokkal azután, hogy az Audi hivatalosan is megerősítette a 2026-os belépését a Forma-1-be, a német Auto Motor und Sport két potenciális gyártó nevét is bedobta még a kalapba, mint érdeklődők: a Fordét és a Hyundaiét.

Azóta sok víz folyt le a Dunán, és nem csak a csapatfőnök-keringővel indultak el vad folyamatok, hanem a következő generációs erőforrásokkal kapcsolatban is.

A Red Bull egy több mint 1 évig tartó tárgyalássorozat után végül kikosarazta a Porschét, akik a megállapodás szerint nem csak a leendő erőforrás elektromos részét fejlesztették volna, hanem akár 50%-os tulajdonjogot is szereztek volna a csapatban. Helmut Marko és Christian Horner azonban azt már nem tudta lenyelni, hogy addig is egy szavazásos rendszert akartak bevezetni a Porsche képviselői, ami szerintük összeegyeztethetetlen egy Forma-1-es csapat működésével.

Eközben az F1-es kivonulásukat 2020-ban bejelentő Honda leváltotta a vezérigazgatóját, és rájöttek, hogy nekik nem igazán éri meg az, hogy a Red Bull az ő motorjukkal rommá nyeri magát, miközben ezért semmilyen kreditet nem kapnak. A Japán Nagydíjon vissza is tértek a Honda-logók a Red Bullra és az AlphaTaurira, a futam előtt pedig a Red Bull vezetősége Tokióban volt, hogy a Honda 2026-os terveiről tárgyaljanak.

Helmut Marko azonban a tárgyalásról meglepő hangnemben nyilatkozott az AMuS-nak, amikor azt mondta, hogy „a tárgyalóasztalnál mindig szívélyesen bólogatnak” a Honda képviselői, „de sosem lehet tudni, hogy pontosan mire gondolnak”.

A Honda azóta hivatalosan is regisztrálta magát az FIA-nál 2026-os belépés iránt érdeklődő gyártóként. Ez jelentheti azt, hogy ismét összeállnak a Red Bull-lal, és a 2026-os erőforrást jóval nagyobb munkamegosztással készítik el, azonban a Honda már elhintette, hogy akár még nagyobb szerepet vállalnának, mint 2019 és 2021 között a Red Bullnál. Ez a Motorsport.com holland és olasz kiadásának értesülései szerint azt is jelentheti, hogy teljesen megvásárolják az AlphaTaurit a Red Bulltól, és 2008 óta először saját gyári csapattal indulnak a Forma-1-ben.

Ebben az esetben a Red Bull Powertrains vagy saját magának készítené el a hibrid motor elektromos részét is, vagy pedig valamilyen szinten összeáll egy olyan gyártóval, amelyik jelenleg nem rendelkezik Forma-1-es programmal.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint az előbbihez komoly pénzügyi segítséget nyújtana a Ford, akik a befektetésükért cserébe csak névhasználati jogot vásárolnának a Red Bulltól, miután a korábban hozzájuk tartozó Cosworth-ot már korábban eladták.

Mivel az F1 által megvetett Michael Andrettin kívül egyelőre egyetlen gyártó sem gondolkozik azon, hogy egy teljesen új Forma-1-es csapatot hozzanak létre – az Audi is a Saubert vásárolta fel, a Honda is az AlphaTaurira építkezhet – a csapatok létrehozásának csillagászati összegei miatt a Red Bull is aranyáron értékesítheti 2026-tól az erőforrásainak névhasználati jogát, amivel még mindig jutányos áron jutnának marketingfelülethez a világ egyik leggyorsabban terjeszkedő sportágában.