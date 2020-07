A Red Bull 12 perc alatt csinálta meg a 1.5 órás munkát Verstappen autóján, még Hamilton is visszakérdezett

Max Verstappen számára az is kérdéses volt a Hungaroringen, hogy el tud-e rajtolni, miután csúnyán összetörte az autót a kivezető körén. Max végül a 2. helyen ért célba, és a futam után az Autosport kérdésére elárulta, mit kellett szerelni az autóján:

„A kormányösszekötőrúd tört el, és az egyik vonórúd is, szóval nem a legegyszerűbben, gyorsan cserélhető alkatrészek, de a srácok fantasztikus munkát végeztek.”

Normál körülmények között ennek a 2 elemnek a cseréje körülbelül másfél órába telne, nyilatkozta Christian Horner a verseny után, a szintén interjút adó Lewis Hamilton se hitte el, hogy ez lehetséges.

Red Bull mechanics bring a new front wing for Max Verstappen, Red Bull Racing, to the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images