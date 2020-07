A rázóköveken sérült meg Verstappen terelőszárnya a Red Bull szerint

A Red Bull Racing a Stájer Nagydíjat már mindkét autóval be tudta fejezni, ami azonban aggodalomra ad okot, az az, hogy a Mercedes versenytempójában komoly előnyt mutatott – már akkor is, amikor Max Verstappen szárnyai még nem voltak sérültek.

A futam után Christian Horner, a hazai istálló csapatfőnöke értékelte, mekkora fejlődést látnak a Mercedesen, mekkora pluszt tudtak a németek az autóra pakolni a téli szünetben és hol lehetnek esetleg sebezhetőek:

„Az egyenesben mutatott sebességük lenyűgöző. A kanyarokban azonban nem olyan meggyőzőek, van, ahol mi vagyunk jobbak, van ahol nem igazán, de mindenesetre ezen a pályán az egyenesekben látott végsebességük nagyon szép volt, nagy lépést tettek előre ezen a téren a tél folyamán.”

Azt mindenképpen hozzá kell tenni – ahogyan Toto Wolff is elmondta korábban – hogy a Red Bullnak, vagyis Verstappennek nem láthattuk a teljes erőbedobását, ugyanis valahol a pályán összeszedett egy szárnysérülést, ráadásul elől és hátul is. Erről is szolgált némi információval a csapatfőnök:

„Szerintem simán a rázókő amortizálta le az autót a kilences kanyar kijáratánál. A srácok a műveleti szobában azonnal látták, hogy valamennyi leszorítóerő eltűnt miatta, szóval igen, a rázókő okozta a sérülést.”

A tegnapi időmérőn remek teljesítményt nyújtó George Russell közben ma már kevésbé optimisttán nyilatkozott.

