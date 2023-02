A rajongók megválasztották a három legszebb 2023-as autót

Az idei autóbemutatók sorát a Haas kezdte meg, míg utolsóként az Alpine rántotta le a leplet a 2023-as konstrukciójáról. Általánosságban elmondható, hogy a mérnökök igyekeztek a hasznosságot a megjelenés elé helyezni, emiatt olyan festést választottak, amely a könnyebb autók megszületését eredményezte.

Mint ismert, a túlsúlyos autók komoly, akár tizedekben mérhető hátrányt jelentenek a csapatoknak. Ennek okán igyekeztek minél kevesebb extra anyagot felhasználni, amiből természetesen a festés sem maradhatott ki.

Ennek ellenére elmondható, hogy az idei autók meglehetősen látványosra sikeredtek, a Forma-1-es rajongóknak pedig lehetőségük nyílt kifejezni, hogy melyik csapat autója lett a legszebb. A Formula1.com Twitter csatornáján tették közzé az eredményt.

A szavazáson 31 százalékkal az 1. helyet a Mercedes szerezte meg, míg a Ferrarinak itt is be kellett érnie a dobogó második fokával. A maranellói alakulat a szavazatoknak a 19 százalékát szerezte meg. A 3. helyen némi meglepetésre az Alfa Romeo végzett, így két piros autó is ott van a TOP3-ban.

