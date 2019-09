A Racing Pointot máig is meglepi, hogy nem vitték el előlük Perezt

Annak idején Sergio Perezt hatalmas tehetségként tartották számon, amihez nagyban hozzájárult remek 2012-es szezonja, amikor még a Sauberrel háromszor is fel tudott állni a dobogóra. A McLaren azonnal le is csapott rá, azonban egy nyögvenyelősebb évet követően onnan távozott is, miután többen, köztük akkori csapattársa, Jenson Button is kritizálták vezetési stílusát.

A mexikóit végül az akkor még Force India néven ismert Racing Point kaparintotta meg, de valószínűleg ők sem gondoltak akkor még arra, hogy Perez még 2019-ben is a kötelékükben lesz, sőt, hogy ekkor még egy szerződéshosszabbítást is aláír majd velük, és ahogy azt Otmar Szafnauer csapatfőnök elmondta, még ma is meglepőnek tartja, hogy egy nagycsapat sem csaklizta el előlük a pilótát:

„Meg vagyok lepve, szerintem remek évet húzott le a McLarennél, ahol Jenson volt a csapattársa. Már ott is volt egy ideje, és aztán jött Sergio, és ahogy emlékszem eléggé egy szinten voltak, 9-11 volt az időmérőkön azt hiszem, szóval elég szoros, a pontokra már nem emlékszem, de az év végén elég komoly meccs ment közöttük.”

„Szóval én akkor úgy hittem, hogy ezzel megmutatta, mire képes, ehhez képest azonban simán az ölünkbe pottyant, pedig szabadon igazolható volt, és máig nem értem, hogy miért nem valamelyik nagycsapatnál kötött ki, persze, nem mintha nem örülnék, hogy így alakult. Volt B tervünk, de C is, és D is, ahogy mindig. De úgy történt minden, ahogy, és ennek örülök, mert egy mindkét fél számára gyümölcsöző üzlet lett ez.”

