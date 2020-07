A Racing Pointnál nincs kizárva a csapatutasítás a Magyar Nagydíjon

A Racing Point előtt nagy lehetőség áll: komoly esélyük van arra, hogy a szezonban először a dobogón végezzenek, hiszen Lance Stroll a harmadik, Sergio Perez pedig a negyedik helyről fog rajtolni a Magyar Nagydíjon, és eddig úgy tűnik, tempóelőnyük van a mögöttük érkezőkkel szemben.

A silverstone-i bázisú csapat pedig nem szeretné kiengedni a lehetőséget a kezei közül, amellyel hogyha élnek, akár a konstruktőri pontversenyben is feljebb léphetnek. A csapatfőnök Otmar Szafnauer pedig egyértelművé tette, nem fogja tolerálni a csapaton belüli balhét.

Korábban már a csapat találkozott csapaton belüli ütközésekkel, éppen ezért Szafnauer a verseny előtt beszélni fog a témáról Perezzel és Strollal.

„Óvatosnak kell lennünk az első körben, és a korábbi protokollokat kell alkalmaznunk. Mindkettejüknek elég helyet kell hagynia a másiknak. És mint tudjuk, az első és a második kör lehet ilyen szempontból kritikus.”

„Biztosra kell mennünk azt illetően, hogy ezekben a körökben nem fognak összeütközni az autóink. Szóval beszélni fogok velük, hogy biztosra menjek, hogy a csapatot helyezik maguk elé, és hogy nem esünk vissza a múlt hibáiba.”

A csapatfőnöktől azt is megkérdezték, hogy ha a versenyen az autóik messze vannak az ellenfeleiktől, akkor alkalmazhatnak-e csapatutasítást annak érdekében, hogy ne ütközzenek össze vagy megbízhatósági problémákba.

„Ezek olyan dolgok, amelyekre akkor tudok majd választ adni, ha már a versenyen leszünk. Emlékezni kell arra, hogy ez egy csapatsport, és a lehető legtöbb pontot akarjuk begyűjteni. Remélhetőleg jól fog sikerülni a rajtunk, és ha olyan lesz a hosszú távú tempónk, akkor lehet, hogy az lesz, amit mondtál.”

„Én még mindig azt gondolom, hogy a többiek körülöttünk csatázni fognak. A Ferrari mindig is jól ment itt, ők lesznek mögöttünk a rajtrácson. Nem tudjuk, milyen lesz a rajt, szóval majd meglátjuk, mi lesz.”

Stroll reméli, hogy nem lesz szükséges a csapatutasítás, és hogy megküzdhet Perezzel a dobogóért.

„Mindenki fel van hatalmazva arra, hogy versenyezzen a pályán. Remélem, hogy keményen versenyezhetünk. Sergio és én is harcolni fogok azért, hogy a dobogón végezzek. 2-3 éve nem álltam dobogóra, szóval remélem, jó lesz a rajtunk és a versenyünk.” – mondta a kanadai versenyző, aki pályafutása eddigi legjobb időmérős eredményét érte el.

A Racing Point tudott a legtöbbet fejlődni a tavalyi Magyar Nagydíj időmérőjéhez képest, míg a legtöbbet az Alfa Romeo lassult.

