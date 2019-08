A Racing Pointnál egyszer bejött a zsákbamacska, egyszer nem

A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer szerint a csapatnak nem volt veszítenivalója, amikor a Német Nagydíj záró szakaszaiban megkockáztatták a száraz gumikat Lance Strollal, ezzel rövid ideig az élre repítve őt. Stroll sokat vesztett, amikor az első etap után, amikor sokan kimentek az interekért, ő az extrém esőgumikon maradt, ezzel a mezőny végére csúszva.

Azonban a sok biztonsági autós fázis miatt a többiekkel tudott maradni, és az utolsó ilyennél ő volt az első versenyző, aki kiállt a slickekért, pont, amikor a verseny folytatódott. Ezzel a 14. helyről ugrott az élre, bár Max Verstappen egy körön belül elment mellette, és végül a negyedik helyen ért célba Daniil Kvjat mögött, ezzel a csapat idei legjobb eredményét elérve. Szafnauer a Motorsport.comnak így értékelt:

„Az elején nem jól lottóztunk, azt hittük, több eső érkezik. Úgy gondoltuk, az extrémeken maradni lesz a helyes döntés, de nem így volt. Emiatt hátrányba kerültünk, de ezt a legjobbkor tettük jóvá. Azt kellett eltalálnunk, mikor fogja elhagyni a pályát a biztonsági autó, és ez bejött. Még mielőtt jelezték volna a bírák, azelőtt meghoztuk a döntést.”

„Amikor az ember a 14., és nincs vesztenivalója, akkor ilyen döntéseket hoz meg. Lance-nek remek napja volt, egy hibás lépést sem tett, még a végén sem ment le a pályáról nyomás alatt, tudta, hogy ezzel megpördülhet. Jól vezetett. Ottragadt az élen, és negyedik lett, majdnem harmadik. Ki tudja, mi lett volna, ha van még egy-két kör.”

A Racing Pointok teljesítményéért felelős ménök, Tom McCullough szerint a futam egy jó lecke volt számukra:

„Végül a korábban meghozott rossz döntésünk hasznos információkkal szolgált. Akkor sem szabad feladni, ha valami, amit teszel, végül nem úgy sül el, ahogy szeretted volna. A végénél a biztonsági autó alatt tudtuk, hogy nem fog több eső jönni, és már elég közel voltunk a száraz gumik működési ablakához, úgyhogy bevállaltuk. Sajnos nem lett meg a dobogó.”

Lance Stroll, Racing Point RP19, leads Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

McCullough külön kiemelte Stroll teljesítményét, aki szerinte az elmúlt hetekben fejlődésen megy keresztül, még akkor is, ha nem mindig jut ki a Q1-ből:

„Az utolsó 4-5 futamon az időmérőkön egy tizeden belül volt Perezhez képest, bár néha ez pont azt jelentette, hogy Sergio bejutott a Q2-be, Lance pedig nem. Az, hogy hogyan kezelje a gumikat, hogy hogyan kell velünk dolgozni, még kezdeti stádiumban vannak nála, de fejlődik. Nem mindig sikerül minden, de látszik rajta, hogy keményen dolgozik. A mérnököktől is egyre többet tanul, és ez az út, amin elindult, csak egy irányba tart. Tudjuk, hogy jó pilóta, tudjuk, hogy jól bánik a gumikkal. Fejlesztjük az autót, hogy ezzel is növeljük az önbizalmát. A mostaninál csak erősebb lesz.”

Hockenheim a csapatnál az első lépés is volt több kisebb fejlesztési csomag bevezetésében, mellyel az autó aerodinamikai alapjait szeretnék átalakítani az istállóban. Andy Green technikai igazgató ezekről ezt mondta:

„Egy kis lépést megtettünk, de van még hátra. Négy részben fogjuk ezt megvalósítani, a másik három Magyarország, Spa, és Szingapúr lesznek. Remélhetőleg ezzel elleszünk a szezon végéig.”

Szafnauer: „Jó volt az autó, még szárazon is, bár sok esélyünk nem volt arra, hogy ezt bemutassuk. A köztes és az extrém esőgumikat is első alkalommal használtuk, szóval ebből is tudunk tanulni. Remélhetőleg Magyarországon rendesen be tudjuk lőni azokat a beállításokat, amik a legtöbbet hozzák ki a csomagunkból.”

