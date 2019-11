A Racing Pointnál csalódottak a szezon miatt, de nem lepődtek meg

Miután tavaly nyáron megindult a csődeljárás a Force India ellen, a Racing Point is megszületett, hála annak, hogy egy Lawrence Stroll által vezetett konzorcium felvásárolta a silverstone-i csapatot. Azonban az időszak, amikor az istálló ügyes-bajos dolgait meg kellett oldani, egybeesett a 2019-es autó fejlesztési fázisával, így az új tőkeinjekciók, és a feltöltött források nem sokat tudtak segíteni a Racing Point első, elég görcsös szezonján. Otmar Szafnauer csapatfőnök, akinek gárdája éppen, hogy a hatodik helyen van jelenleg, így nyilatkozott erről:

„Nem erre számítottunk, ennél előrébb szerettünk volna végezni. Egy ponttal vagyunk a Toro Rosso előtt, tizennyolccal lemaradva a Renault-tól, mi a negyedik-ötödik helyben reménykedtünk, szóval ebből a szempontból csalódottak vagyunk kissé. Azonban ha visszatekintünk arra, mi történt az előző szezonban, amikor ennek a kocsinak a tervezése zajlott, volt egy kis zűrzavar, főleg pénzügyileg, szóval nem lepett meg minket a dolog.”

Szafnauer szerint némi szerencsére is szükségük lenne ahhoz, hogy a Renault-t elkapják az ötödik helyen, míg versenyzője, Sergio Perez szerint jó szokásuk, miszerint rendszerint túljárnak riválisaik eszén, szintén hasznos lehet. Perez úgy tizedik az egyéni pontversenyben, hogy Renault, és McLaren pilótákat is megelőz, és annak ellenére, hogy a csapat összességében erős tempóhiányban szenved, a nyári szünet óta hétből hatszor pontszerző volt. A mexikói szerint azonban még ha sikerülne is megnyerni a Toro Rosso elleni küzdelmet a hatodik helyért, az évet így sem ítélhetnék sikeresnek.

„Nem hiszem, hogy elértük azt, amit szerettünk volna. Egy módon csalódáskeltő szezon volt ez. Tudtuk az elejétől fogva, hogy nem lesz túl jó év, de azért azzal számoltunk, hogy mostanra egy kicsit versenyképesebbek leszünk már. A második felében egy kicsit erősebbek voltunk, több különböző pályán is, ami azért jó jel. A McLarenek a középmezőny elején nagyon egyenletesen jók, de szerintem a nyári szünet óta mi is benne vagyunk a kalapban, hiszen jó adag pontot behúztunk. Sok pozitívumot vonhatunk le a dologból, de összességében nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk.”