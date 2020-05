A Racing Point vezetője szerint versenyezhettek volna Ausztráliában

A Forma-1 mezőnye ugyan elutazott az évadnyitó helyszínre, Ausztráliába, többen is kételkedtek abban, hogy ez jó döntés volt-e a részükről. Lewis Hamilton és Kimi Räikkönen is utalt rá, hogy talán másképpen kellett volna határozniuk.

Végül azonban a pénteki szabadedzések előtt lefújták az eseményt, és továbbra sem tudni, hogy mikor fog újraindulni a szezon, mert azóta sok más nagydíjat is elhalasztottak. A dominót a McLaren pozitív teszteredménye indította be, és végül nem vállalták a kockázatot.

„Nehéz volt előre látni a jövőt Melbourne-ben, de ha most tekintünk vissza a történtekre, és lett volna versenyünk, akkor azt gondolom, hogy azt biztonságosan megtehettük volna.” - fogalmazott Szafnauer, a Racing Point főnöke az CNN kérdésére.

„A kockázat nagyon alacsony volt, és azt hiszem, versenyezhettünk volna. Az ausztrál kormány megadta nekünk erre a lehetőséget. Ugyanakkor volt egy nagy ismeretlen abban az időben, és emiatt szerintem óvatosan döntöttünk arról, hogy ne versenyezzünk.”

Racing Point personnel pack away their equipment on the pitwall

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images