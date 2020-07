A Racing Point szerint a fékek nem bírnának ki két futamot egy hétvégén

A Forma-1 azért lobbizott, hogy a második red bull ringi futam szombatján egy fordított rajtrácsú kvalifikációs futam legyen, hogy ne legyen olyan egyhangú a koronavírus-járvány miatt a szezont indító két osztrák hétvége.

A vb-pontverseny fordított sorrendje lett volna a kvalifikációs futam rajtrácsa, annak eredménye pedig a vasárnapi Stájer Nagydíjé, de a javaslat elfogadásához egyöntetű támogatás kellett volna és a Mercedes nemmel szavazott.

Az első versenyen több autó is fékproblémákkal küzdött, mind a két Haas emiatt esett ki és Pierre Gasly AlphaTaurijának is hasonló gondja akadt, bár ezt törmelék okozta. A Forma-1 nem jutott el odáig, hogy leírják, hogy működhetne a fordított rajtrácsos formátum, de Otmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke szerint a mostani parc ferme szabályok az ő csapatának gondot okoztak volna. A The Race kérdezte.

„Beszéltünk a fordított rajtrácsos kvalifikációról, és mint látható, ez a pálya elég kemény a fékekkel, meghibásodások is történtek. Sajnos egy fordított rajtrácsos futam után otthagyni az autót és aztán újabbat kezdeni, szerintem a mi autónk nem bírta volna ezt.”

„Szerintem az ilyen döntéseket még a tervezési folyamat elején kellene meghozni, hogy az új paraméterek alapján építsük meg az autókat. Hogy ez elszalasztott lehetőség volt-e… Szerintem az időjárás-jelentést, ha megnézzük, mindenképpen elég nagy különbség lesz a két futam között.”

Mivel múlt héten Max Verstappen állt ki először, most ő indulhatna az első sorból a fordított rajtrácson Daniel Ricciardóval, mögöttük Lance Stroll érkezne. Az utolsó sorban Charles Leclerc és Valtteri Bottas foglalna helyet. Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur arra a kérdésre, hogy kihagyott ziccer volt-e, hogy nem szavazták meg a kvalifikációs versenyeket, így válaszolt:

„Az első verseny eredményére alapozni a kvalifikációs futam rajtsorrendjét problémás lett volna, mert csábító lenne ilyenkor az esélytelen csapatoknak feladni. A szezon későbbi részére, mondjuk Silverstoneban én örömmel fogadtam volna az ötletet. Ziccernek ziccer volt, a versenyzők is megmutathatták volna, mit tudnak egymás ellen. De ez a jövő zenéje, idén azért sok dolgot helyére kell még tennünk.”

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner, akinek pilótái a 4. és 5. helyről rajtolhatnának, úgy gondolja, a Vasseur által felvetett problémát fel lehetett volna oldani azzal, ha a tavalyi bajnokság végeredményét veszik alapul. Ha nem vesszük figyelembe, hogy idén Nicholas Latifi révén egy újoncunk is van, ez Russell-Grosjean első sort eredményezne:

„Meg lehetett volna csinálni, de nehéz lett volna, amilyen első versenyünk volt, mindenesetre a tavalyi vb-eredmény alapján elrajtolni el lehetett volna. Remélem nem vetik el örökre az ötletet, ha nem működik, max. kiállunk és bevalljuk, hogy nem működött és visszaállunk a mostani rendszerre. Sokat nem veszíthetünk.”

A múlt heti kaotikus verseny azt jelenti, hogy a Stájer Nagydíj aligha lesz hasonló az első futamhoz, ahogy a Forma-1 tartott tőle. Ráadásul ahogy Szafnauer is utalt rá, zivatarok is érkezhetnek a területre szombaton, ezzel teljesen megbolygatva az időmérőt – már ha lesz. Claire Williams:

„Ahhoz képest, hogy évek óta mondom, nem szabad felrúgni a Forma-1 génjeit, nekem tetszett a fordított rajtrácsas ötlet. De talán ez nem meglepő, elvégre előlről rajtolhattunk volna. Mindenesetre valóban a sorozat eredeti hitvallásával szembe megy ez a dolog és nem hiszem, hogy a Forma-1-nek szüksége lenne ilyen cseles dolgokra, hogy izgalmassá tegyük.”

„Szerintem ez a sport roppant izgalmas. Minden versenyen iszonyat izgalmas dolgok történhetnek, és ennek az első itteni forduló tökéletes bizonyítéka volt. Ráadásul az időjárás-előrejelzések alapján minden esély megvan arra, hogy vasárnap egy teljesen másmilyen futamot lássunk.”

