A Racing Point pokoli tempója "oktatja" a mezőnyt, Wolff örül a csapatnak, mely top-istálló lehet

A Forma-1 2020-ra is sokat változott, legalábbis az erősorrendet illetően. A Mercedes változatlanul a legjobb autó a rajtrácson, és azzal, hogy a motorerőben is fejlődtek, gyakorlatilag befoghatatlanná váltak, még a favoritnak tartott Red Bullnak is.

Nehéz eldönteni, hogy a Mercedes gyári autója jelenti idén a legnagyobb sokkot, vagy a Racing Point tempója. A csapat egy olyan autót álmodott meg az idei évre, mely messze a középmezőny előtt van, és jelenleg a második legjobb autót birtokolja.

Ezzel a Mercedes kvázi egy „hátvédet” tudhat maga mögött. Ne feledjük, egy ügyfélcsapatról beszélünk, akik pokolian gyorsak, és esélyesek a dobogós helyekre, bár a Renault miatt óvás alá került a technikájuk.

Ha minden az RP tervei szerint alakul, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a Lawrence Stroll istállója az év végén a TOP-3-ban végezzen. Toto Wolff, aki az Aston Martinnál is részvényeket vásárolt, örül a kisebb csapat sikerének, mivel ez bizonyítja azt, hogy egy ügyfélautó is képes lehet a győzelemért menni.

„Örülök a Racing Pointnak, mert az utóbbi években mindig azt hallottuk, hogy a kisebb költségvetéssel rendelkező kis csapatok nem tudnak az élmezőnyben versenyezni. Most láthatjuk, hogy ehhez csak arra van szükség, hogy valaki egy vízióval rendelkezzen és meghatározza a prioritásokat.”

„Ezzel pedig egy középcsattól topcsapat válhat. A Racing Point esélyes a dobogóra, ha nem a győzelemre. Ez azt mutatja, hogy a megfelelő vezetéssel, a megfelelő döntéshozatali folyamatokkal és a szükséges beruházásokkal fel lehet gyorsítani a fejlesztési görbét.”

„Ez olyasvalami, ami kapcsán határozottan lehet tanulni valamit. Örülök annak, hogy ott láthatom őket.” - fogalmazott Wolff, amivel nyilván nem mindenki ért egyet, hiszen a középmezőnynek ebben a formában nincs esélye a Racing Point ellen.

