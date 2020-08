A Racing Point most nem találta meg a ritmust

A csapat szezonja továbbra is egyfajta hullámvasút, miután a Spanyol Nagydíjon még 22 pontot zsebeltek be, Belgiumban viszont eddig nem ment nekik annyira. Nem is sikerült a top 10 végénél jobb helyeket szerezniük, és csak Norris McLarenjét előzték meg a Q3-ban, míg a másik Carlos Sainzcal eléjük került.

Ez a két csapat azonban komoly csatát vívhat majd holnap a pontokért, és mivel nagyon szoros közöttük az állás a pontversenyben, ezért különösen fontos lehet majd, hogy ki jut előrébb a futamon.

„Kicsit frusztráló az eredmény, mert ennél valamivel többre számítottunk” – ismerte el Stroll az edzést követően. „Közel vagyunk egymáshoz ezen a hétvégén, és abban reménykedünk, hogy visszakapaszkodhatunk holnap. A futam hosszú lesz, sok minden történhet, csak ki kell várnunk, hogy mi történik, beleértve az időjárást is.”

Eredményével Sergio Perez sem volt elégedettebb. „Csalódottak vagyunk, és meg is lepődtünk. Valamilyen okból nem volt meg a tempónk. Mindegyik edzésrész során szenvedtünk. Egyszerűen hiányzott a ritmus, amelyre számítottunk” – értékelt a mexikói.

Az RP20-as lassabb tempója a versenystratégiát is befolyásolta, ha holnap szárazak maradnak a körülmények. „A Q2-ben próbáltunk mi is a többiekhez igazodni, de hiányzott a sebességünk, ezért a lágyabb keverékre kellett váltanunk.”

„A Q3-ban is ugyanez volt a helyzet. Ki kell elemeznünk a dolgokat, és megérteni, hogy mi történt. Hogy az esőre állítottuk volna be az autót? Nem, nem erről van szó. Szimplán hiányzott ma a teljesítmény.”

