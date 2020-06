A Racing Point már használja is a fejlesztési zsetonrendszer egyik kiskapuját

Az F1-nek a koronavírus-járvány miatt drasztikus költségcsökkentésbe kellett kezdenie, az egyik első változtatás, amit elfogadtak, az a 2020-as karosszériák befagyasztása, és a szabályváltoztatások elhalasztása volt.

Azonban, a McLaren motorbeszállító váltása miatt az F1 arra kényszerült, hogy bizonyos méretű szabadságot engedjen az összes csapatnak, mert a McLarennek biztosan változtatnia kell az autóján, ennek apropóján jött ismét képbe a zsetonrendszer, erről Ross Brawn számolt be.

Az egyetlen terület, amit teljesen fejleszthetőnek hagytak meg, az az aerodinamika, ezt leszámítva 77 elemet lehet a zsetonrendszer segítségével fejleszteni, azonban a mérnökök keze ettől még meg van kötve.

A privát csapatok fejlesztése attól is függ, hogy a technikai partnerük, és a motorbeszállítójuk mit fejleszt – elemzi a helyzetet az Auto Motor und Sport. Amennyiben a Ferrari egy új sebességváltót készítene 2021-re, és erre használja fel a zsetonjait, a maranellóiak motorjait használó Haas-nak is ugyanúgy fel kell használnia a zsetonjait, mert ez egy új homogenizált elemnek számít, még akkor is, ha az amerikaiak azt máshol használták volna fel.

Ez a helyzet pedig egy kiskaput teremt a Racing Point számára, mivel ők a Mercedestől mindig az egy évvel korábbi sebességváltót, és felfüggesztést vásárolják, jelen esetben a 2019-es W10-hez készített alkatrészeket.

2021-ben is a már korábban homogenizált, 2020-as elemeket fogja megkapni az Aston Martinná váló istálló, ezért azokra nekik a saját zsetonjaikat nem kell elkölteniük. Hasonlóan előnyös helyzetben lehet majd az AlphaTauri is, akik 2020-ban szinte teljes egészében a Red Bull 2019-es hátsó tengelyét használják, és ez így lesz a jövőben is.

„A szabályok annyira komplikáltak, hogy még mi is csak most próbáljuk megérteni, mit lehet csinálni az új fejlesztési szabályok alatt, és mit nem” – ismerte el Andy Green, a Racing Point technikai igazgatója az Auto Motor und Sport-nak.

„Speciális logisztika, és rengeteg papírmunka kell ahhoz, hogy láthassuk, az autónak mely részén válatozathatunk a homogenizálási szabályok értelmében. A szabályok nagyon szigorúak, de ha elég okos vagy, és persze van pénzed, jól lehet fejleszteni a 2021-es autót is, különösen a mi esetünkben, mivel mi a felfüggesztést és a sebességváltót is egy másik csapattól vásároljuk. Még módosíthatunk is ezeken az elemeken, mert egy évvel korábbiakat használunk.”

A nagy szabadságot azonban bekorlátozza az, hogy az FIA a nyári szünet vége utáni 14. napot jelölte ki határidőnek, amikorra a csapatoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy az autó melyik részére akarják elkölteni a zsetonjaikat, ez még a 2020-as szezon kezdete előtt be fog következni. A csapatok legutoljára a téli teszteken ismerhették ki a jelenlegi autójukat, ezért tartogat kockázatot a mostani döntés Green szerint, de vannak kivételek.

„Ha olyan problémám van, ami az autó megbízhatóságát veszélyezteti, akkor azt az FIA engedélyével megoldhatom, és nem fog zsetonba kerülni. Ha a hűtés nem megfelelő például, azon lehet változtatni.”

„A zsetonok csak a karosszéria elemeket, a sebességváltót, a felfüggesztést, az üzemanyagrendszert, és még egy pár dolgot érintenek. Ezzel megakadályozzák, hogy nagy változás legyen az autó alapjaiban.”

„Egy rossz 2020-as autó még nem jelent automatikusan egy rossz 2021-es autót is. Még így is bőven maradtak olyan területek, ahol le lehet dolgozni a hátrányt.”

