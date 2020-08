A Racing Point főnökét megkérdezték, mikor térhet vissza Perez

Csütörtökön jött a hír, hogy bizonytalan lett a Racing Point-pilóta Sergio Perez szerdai koronavírus-tesztjének eredménye. Emiatt újra is tesztelték a mexikóit, és a második tesztjének az eredménye pozitív lett.

Éppen ezért természetesen nem vehetett részt a brit nagydíjhétvége programján, a Racing Pointnál pedig korábbi csapattársa, Nico Hülkenberg helyettesítette őt, aki viszont végül nem tudott elrajtolni a versenyen technikai probléma miatt.

A Brit Nagydíjat követően a Racing Point csapatfőnökét, Otmar Szafnauert arról kérdezték meg, hogy mikor térhet vissza Perez. Ez a kérdés azért nagyon érdekes, mert szerdán még 7 napos karantén vonatkozott a fertőzöttekre, míg csütörtökön már 10 nap.

„Igen, ez egy kicsit zavaros, mert Sergio nem egyértelmű teszteredménye csak az FIA standardjai szerint nem volt egyértelmű. Az NHE standardja szerint már a szerdai teszt eredménye pozitívnak tekinthető, ebben az esetben pedig 7 nap karantén várna Checóra, nem pedig 10, ami csütörtöktől lett volna érvényes.”

„Viszont nem tudom, hogy ez pontosan hogyan működik. Ezt meg fogjuk kérdezni az NHE-től, és amit mondanak, azt fogjuk tenni. Azzal fogunk összhangban cselekedni, amit ők helyesnek vélnek, de ez egyelőre nem egyértelmű, mert a határon volt Checo.”

Mikor számítasz válaszra?

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point speaks to the media

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images