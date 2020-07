A Racing Point főnöke felvilágosítást adott az izolált csapattagok helyzetéről

Tegnap derült ki, hogy pozitív lett a Racing Point-pilóta Sergio Perez koronavírus-tesztje. A pénteki sajtótájékoztatón a Racing Point csapatfőnökét, Otmar Szafnauert megkérdezték arról, hogy mi a helyzet azokkal a csapattagokkal, akik izolálva lettek.

Emellett az a kérdés is felmerült, hogy lettek-e további pozitív esetek a silverstone-i bázisú alakulatnál, és hogy mennyire működött hatékonyan a „buborék” a Racing Pointnál. A csapatfőnök így válaszolt:

„Két csapattag utazott együtt Checóval: a személyi asszisztense és a fizioterapeutája. Mindkettejük tesztje negatív lett, de ettől még izolálják magukat 7-10 napon keresztül.”

„Rajtuk kívül van még három csapattag, akik a szimulátoros alkalmaknál Checóval voltak, viszont ők nem érintkeztek vele, mivel a szimulátor egy szobában van, ők pedig ezalatt is egy teljesen másik szobában voltak.”

„Tehát betartottuk a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, és maszkot is viseltünk, ahogy azt mindig tesszük. Elővigyázatosságból ezek a szimulátorral foglalkozó csapattagok is otthon izolálták magukat, amíg nem lett negatív a tesztjük. Teszteltük is őket, és mindhármuk tesztje negatív lett.”

„Ma reggel újra teszteltük őket. Most a gyárban vannak, onnan is dolgoznak. Továbbra sincsenek itt a paddockban, de feltételezem, hogy a második tesztjük is negatív lesz.”

„Aztán majd később döntünk arról, hogy jönniük kellene-e a paddockba. De ismétlem, negatív lett a tesztjük, és 100 százalékosan magabiztos vagyok azt illetően, hogy nem fertőzöttek. Viszont biztosra megyünk, így kétszer is teszteljük őket.” – magyarázta Szafnauer.

