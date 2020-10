A Racing Point értetlenül áll a Ferrari teljesítménye előtt

Charles Leclerc a Ferrari idei formáját tekintve előkelőnek számító ötödik helyet szerezte meg a Toszkán Nagydíj időmérő edzésén, az Eifel Nagydíjat pedig a 4. rajthelyről kezdhette meg, amire idén korábban nem volt példa.

Bár egy körös tempó terén javulni látszanak, a verseny napja továbbra sem a Ferrari vadászterülete: míg az olaszok autói folyamatosan hátrébb esnek vasárnap, a Racing Point velük ellentétes utat bejárva általában gyorsulni tud az időmérő edzéshez képest.

„Utána kell járnunk annak, más csapatok miért képesek a versenytempót nézve hozzánk képest többet kihozni a szombati időmérő során” – mondta Green.

„Jó példa erre a Ferrari. Nem tudom, honnan találnak ennyi tempót a szombat délutánokra. Vasárnapra aztán egy jó fél másodperccel kerülnek mögénk, ami eléggé különös.”

„Szerintem ez egy jól megfigyelhető tendencia. Szombat délutánra a verseny mindig szorosabbá válik a csapatok között.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images