A Racing Point elleni tiltakozás pusztán időpazarlás

A Nemzetközi Automobil Szövetség RP20-ra irányuló döntése várhatóan még a Brit Nagydíj előtt megszülethet. A Racing Point biztos abban, hogy a Szövetség számukra kedvező határozatot fog hozni, ezzel tisztázva versenyautójuk szabályosságát. Ha ez valóban bebizonyosul, számos csapat alkalmazhatja idén a szóban forgó fékhűtést.

A RaceFans-nek nyilatkozva Szafnauer biztosította az érintett feleket, hogy a csapata tisztában van a sport technikai szabályaival és annak teljes mértékben megfelelnek. Állítása szerint nem hágtak át egyetlen regulációt sem, a többi csapat tiltakozása teljesen értelmetlen és időpazarló.

A csapatvezető kitért arra is, hogy márciusban az FIA szabályosnak minősítette az RP-20-at. Elmondása alapján tavasszal a versenyigazgatók nem jelentek meg az átvizsgáláson, így most számukra is el kell magyarázni, amit már az FIA-nak és a technikai küldötteknek megtettek.

Lance Stroll, Racing Point RP20 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Abban az esetben, hogy ha az autójukat még is szabálytalannak ítélnék, a csapat fellebbezne a döntés ellen. Szafnauer elmondta, hogy a kívülállók azért tapasztalhatnak esetleg némi frusztrációt az üggyel kapcsolatban, mert nem rendelkeznek a kellő mennyiségű információval a fékhűtést illetően, mivel ezek még nem lettek a versenyigazgatók számára átadva.

“Már az FIA rendelkezésére bocsátottuk ezeket az információkat, akik szerint az autónk megfelel a szabályoknak, viszont az igazságszolgáltatási rendszer nem teljesen így működik. A versenyigazgatók vannak felruházva azokkal a jogokkal és hatalommal, hogy döntsenek, így ez most rajtuk múlik.” - mondta a csapatfőnök.

