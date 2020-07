A Racing Point szerint a lassabb kanyarok lehetnek a gyenge pontjaik

A Racing Point komoly felhördülést keltett idénre bemutatott autójukkal, ami egyrészt tempójában igen nagy fejlődés a tavalyihoz képest, másrészt pedig sokak szerint egy az egyben a tavalyi Mercedes, a Renault óvott is emiatt.

Az első két futam után igen jól is áll a versenytempó tekintetében, ha még az eredményeket annyira nem is hozzák, amit sokan vártak tőlük. A csapatfőnököt, Otmar Szafnauert kérték a Stájer Nagydíj után, hogy mutassa be az autó erősségeit és gyengeségeit az eddig látottak alapján:

„A Red Bull Ring mindenképpen egyike azoknak a pályáknak, amelyek fekszenek nekünk, lesznek mások, amik szintén jók lehetnek, de olyanok is, amelyeknél jobban kell majd küzdenünk. Nehéz ezt így előre megjósolni, hogy hol leszünk jók, visszafele könnyebben okoskodik az ember.”

„Szerencsére a következő hét hétben hat futamunk lesz, szóval majd, ha azoknak a végén leszünk, könnyebben tudok erre a kérdésre válaszolni. Sőt, négy héten belül van Magyarország és Silverstone is, teljesen különböző pályák, majd ott kérdezzenek meg.”

„Mindenesetre úgy érzem, hogy itt a gyors kanyarokban jobbak voltunk, mint a lassúakban. Viszont, ahogy előbb is mondtam, mi is csak most ismerjük meg az autót. A beállításokban kompromisszumokat kell majd kötnünk, hogy amit megnyerünk a lassú kanyarokban, azt ne veszítsük el a lassúakban.”

A Racing Point a Renault által az autójuk ellen benyújtott óvásról is elmondta a véleményét.

