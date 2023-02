A Porsche főnöke jót nevetett a velük kapcsolatos williamses híreken

Január 16-án azt hihettük, hogy a Porsche bejelent valami nagy dolgot a Forma–1-gyel kapcsolatban, amiben a Gulf által támogatott Williams is érdekelt. Történt ugyanis, hogy a Formula E oldalukra kitettek egy rövid videót, melyen főként archív felvételek látszódtak, illetve a végén a már említett dátum.

Ezt követően aztán sokan képkockáról képkockára kezdték el azt elemezgetni, és úgy vélték, hogy a videón Frank Williamsről volt elrejtve egy felvétel. Mindez pedig pár nappal azok után érkezett, hogy a Gulf is hírül adta, hogy nagy F1-es bejelentésre készülnek. Úgy tűnt, talán összeállnak a csillagok.

Végül azonban kiderült, hogy a kis ízelítőnek semmi köze nem volt egy F1-es bejelentéshez, mert a Porsche csupán a motorsporttal kapcsolatos Instagram oldalait hozta egy tető alá. A rajongók reakciói ettől függetlenül rendesen meglepték Laudenbachot.

„Nagyon meglepődtem, hogy ez történt. Ennek semmi köze nem volt az F1-hez! Egyszerűen csak a közösségi oldalainkat variáltuk át. Mi is annyira meglepődtünk, mint bárki más. Bizonyos szempontból pedig vicces is volt, most már azonban minden világos” – mondta a Motorsport.com-nak.

Laudenbachot megkérdezték még arról is, hogy ez a Gulf-Williams spekulációáradat tökéletes példája volt-e annak, hogy a szurkolók mennyire szeretnék a Porschét az F1-ben tudni. „Látni, mi történik, amint előkerül egy ilyen dolog…”

„Most a többi programunkra fókuszálunk, hiszen sok különféle sorozatban jelen vagyunk Porsche Motorsportként. Most ezeken dolgozunk gőzerővel, és elégedettek is vagyunk, ami pedig a többit illeti, majd meglátjuk.”

A Williams a hétfői bemutatóján az új festés mellett a megújult csapatruházatát is megmutatta, melyen már ott virítanak a Gulf logói.