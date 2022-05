A pletykák ellenére is bízik Latifiben a Williams

Latifi 2022 elején elég nagy nyomás alá került, mivel az elmúlt két évben a Williamsnél nyújtott teljesítménye nem volt kielégítő, de akkoriban leginkább George Russell kivételes tehetségének tudták be a gyengébb csapaton belüli szerepléseket, mondván Russell többet hoz ki az autóból, mint ami benne van.

Idén azonban Alexander Albon csatlakozott a csapathoz, és Russellhez hasonlóan ő is rendre legyőzi Latifit, ráadásul nem is kis különbséggel. Az eredményeket látva meg is jelentek a pletykák arról, hogy a Williams szeretné lecserélni Latifit, akár már az idei szezon közben.

Még több F1 hír: Ez lehet a Red Bull egyik megoldása a delfinezés ellen

Oscar Piastri esetleges érkezéséről is keringtek pletykák. Az ausztrál, aki az Alpine akadémiájának tagja, Forma-2-es bajnokként a pálya szélére kényszerült, és boldogan bólintana rá bármilyen ajánlatra, amely egy F1-es ülést ígér a számára. A Williams állítólag 2023-tól számolna Piastrival, de felmerült annak a lehetősége is, hogy már idén átveheti a helyét.

Capito azonban a Channel 4-nek elárulta, hogy Latifi továbbra is élvezi a grove-i csapat bizalmát. „Amikor néhányszor kiesik az ember, természetesen időbe telik, mire visszatér az önbizalma. Azonban a csapat teljes támogatását élvezi, és biztosak vagyunk benne, hogy vissza fog térni a saját szintjére'' - mondta a Williams csapatfőnöke.